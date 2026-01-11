命理師陳琳恩攜手「抒嗜茶飲」舉辦快閃義占 助華山基金會募集百份年菜





面對物價上漲與天災衝擊，弱勢長輩的年飯籌備陷入困境。九玄糖開運會館陳琳恩命理師連續 10 年不間斷支持華山基金會，今年更號召愛心夥伴認助 100 份年菜，並於昨（10）日在高雄鳳凌廣場舉辦「愛心義占」活動。在知名連鎖茶飲「抒嗜 SUNSAY TEA」免費贊助場地與舞台的支持下，義占所得全數捐助華山大寮 1 站，期盼帶動社會各界共同守護三失長輩的年夜飯。

連 10 年送暖：陳琳恩命理師號召百份年菜，快閃義占傳愛

在農曆年節前夕，命理師陳琳恩深感今年弱勢家庭處境維艱，特別發起公益回饋：

1.號召認助： 陳老師率領愛心夥伴率先認助 100 份孤老年菜，確保百位長輩能在寒冬中享有熱騰騰的團圓飯。

2.現場義占： 1 月 10 日中午起，陳琳恩與另一位命理老師在鳳凌廣場親自坐鎮，為民眾提供公益占卜服務。當日活動所得不扣除成本，全數捐給華山基金會高雄 B 大寮 1 天使站，用實際行動實踐「解憂、行善」。

企業跨界力挺：抒嗜茶飲無償提供場地，承諾成為公益據點

本次活動獲得在地企業「抒嗜 SUNSAY TEA」的大力相助，透過音樂演唱吸引人潮，營造溫馨氣氛：

1.公益中心點： 抒嗜茶飲代表在接受華山基金會頒發感謝狀時承諾：「未來只要是華山基金會需要，隨時提供場地。希望讓公益以抒嗜茶飲為中心向外擴散，幫助更多弱勢長輩。」

2.在地共榮： 藉由連鎖品牌的影響力，讓年輕消費族群也能在日常生活中關注社會弱勢議題。

告急！高雄 B 區年菜募集仍有 5 成缺口

華山基金會目前於全台服務約 3 萬名失能、失智、失依長輩，提供免費到宅服務。2026「愛老人 愛團圓」活動雖已展開，但現狀仍不樂觀：

救援缺口： 華山基金會表示，目前高雄 B 區弱勢爺奶的年菜募集進度仍有超過 5 成未達標，急需社會大眾關注。

愛心行動： 僅需 1,000 元 即可認助一份愛心年菜，守護孤老的尊嚴與溫飽。

【愛心認助資訊】

愛心專線： (07) 782-3703

劃撥帳號： 42182232

戶名： 華山基金會（請備註：大寮一站）

一千元，守護一位長輩的暖心春節

在物價波動的一年，一份年菜不僅是溫飽，更是對社會最底層長者的關懷與尊重。感謝命理師與企業的領頭示範，邀您一同響應，讓孤老不孤單，攜手迎接 2026 的平安年。

