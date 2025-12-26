命理師預言2縣市恐換政黨當？王淺秋：「這都」變天已是轉瞬間的事

2026高雄市長選戰，國民黨徵召柯志恩再戰，實力更勝一籌；民進黨4強則仍陷於初選之爭。而易經預言家、命理師高輔進卜卦點名，台東、屏東恐會換政黨當，台南、高雄方面，恐「只留一人」的可能，甚至都留不住。媒體人王淺秋認為，現在高雄的變天，已經是轉瞬間的事情；柯志恩這樣耕耘下來，她相信是會有成果的。

王淺秋26日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，高雄目前的情況，到現在為止，還是有這麼多人在表達，商圈只看到演唱會，整個經濟繁榮，還有整個汙染破壞，只有更大的情緒壓力在情勒大家，不可以說高雄不好，他們只是為更強的投射，也許民進黨人會投射給綠委林岱樺，或是其他人。但是現在高雄的變天，已經是轉瞬間的事情。

王淺秋接著表示，柯志恩這樣耕耘下來，她相信是會有成果的，所以這才是總統賴清德現在動作越來越刀刀見骨、越來越仇恨、眼睛都殺紅的原因。而我們的好朋友私下形容台南那一局的各種背叛，在他的心中，這些背叛他的人，怎麼可能取得比他的接班人更高的民意支持度、甚至取得參選資格呢？

王淺秋指出，就看著2026賴清德先輸，這是必然的，2026年5月19日院會將進行賴清德彈劾案表決，也許彈劾他很難，但是先讓民意教訓他，然後接下來在2026大選讓他輸到脫褲。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

