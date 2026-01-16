命理師預言LION UP！ 蔣萬安：我是摩羯 二寶才獅子

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安今年拚連任，資深媒體人周玉蔻就曾警告民進黨，再遲鈍下去，小心蔣萬安直攻2028！現在還有一名命理師直言，蔣萬安今年的能量強勁，將從大象轉化為，以德服人的獅子，對此，蔣萬安笑說他是摩羯座，二寶蔣得宇才是獅子。

台北市長蔣萬安回到過去立委時期的本命區松山，在座談報告市府政策，獲得台下里長拍手叫好。台北市長蔣萬安vs.里長：「松山區是我的起家厝，也是我的本命區，2015年那時候，哇一直走一直走，到處走到處走，所以哇已經十年了一轉眼，萬安永遠會跟我們松山區里長站在一起一起拚，這樣好不好好。」

蔣萬安的十年磨一劍，不只日前被資深媒體人周玉蔻警告民進黨，再遲鈍下去，小心蔣萬安直攻2028，現在還有命理師直言，蔣萬安2026年能量強勁，將從溫和的大象轉化成獅子。

台北市長蔣萬安：「我是摩羯，二寶才是獅子。」

摩羯座代表動物是「山羊」，在蔣萬安還沒變成領軍的獅子之前，他絕對是在藍營裡不容忽視的角色，尤其他對磋商一年的台美關稅，雖然下調至15％，但美國政府的目標是將台灣半導體供應鏈，40％轉移至美國，也引發掏空台灣的質疑。

台北市長蔣萬安：「這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響，許多台灣人民也都，希望政府守住護國神山，根留台灣。」

蔣萬安持續對賴政府喊話，而同時台北市警察局長李西河屆齡退休，傳出內政部長劉世芳親自致電蔣萬安溝通警局人事，懸缺則將由高雄市警察局長林炎田接任，預計1月20日上任。

台北市長蔣萬安：「劉世芳部長15日有跟我通過電話，我們就等警政署正式人事發布，持續推動各項警政業務，還有守護治安，絕對不會發生（治安）空窗期。」

蔣萬安守住台北治安，可不容任何閃失。

