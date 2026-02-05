命理師驚曝「大S一直跟著具俊曄」 揭陰陽夫妻緣分：還有6年

娛樂中心／林昀萱報導

大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多人都被兩人的愛情故事感動。命理師沈嶸，其實大S的靈一直在具俊曄身邊，以靈界的角度來看，屬於「陰陽夫妻」。

回顧事發經過，2025年1月29日大S與家人一同赴日旅遊，抵達後不久便出現高燒與全身不適症狀。她起初認為只要讓身體保暖即可改善，因此在飯店泡溫泉，未料此舉對本身有心臟疾病的她而言，反而造成血管壓力驟升，成為病情急轉直下的關鍵。大S被送往急診後，發現肺炎迅速惡化並出現併發症跡象，當地醫生建議立即轉送大型醫院治療，不過因身處異地，大S對住院感到不安，堅持返家休養，家人只得緊急安排2月2日返台班機並辦理出院。2月2日下午，便在前往機場途中突然心臟驟停，救護人員緊急將她送醫，醫療團隊全力搶救14小時，最終仍無法救回。

廣告 廣告

姜元來到台灣參加大S雕像揭幕儀式，曝光休息室讓人鼻酸畫面。（合成圖／翻攝自姜元來IG、大Ｓ臉書）

在大S雕像揭幕儀式後，具俊曄更發文「我們下次見面的時候，永遠地... 永遠地在一起吧 想你。非常想你...想你想到快死了」，還被好友姜元來曝光在休息室不斷寫著大S的名字，真摯感情讓人為之鼻酸。命理師沈嶸在臉書分享通靈大S的靈魂訊息場，表示大S非常深愛具俊曄，雖然具俊曄幾乎每天去墓地、幫祂打造雕像，令祂非常感動，但大S還是覺得具俊曄這樣太辛苦了。看著具俊曄身形日漸消瘦、沉浸在悲傷當中，令大S內心既心疼又不捨，想和他說「不需要每天來回墓園奔波也沒關係，因為祂的靈就一直陪在身邊，從沒有離開過，希望具俊曄能步上正常的生活。」

沈嶸進一步通靈調閱，發現大S自斷氣後就一直跟著具俊曄，兩人至今從未分離，以靈界的角度來看，屬於「陰陽夫妻」。大S希望能陪在具俊曄的身邊，直到原本命中的陽壽已盡，必須前往天界為止。沈嶸指出，目前大S與具俊曄的「陰陽夫妻」緣分還有約6年的時間，時限一到大S靈的能量就會轉化，去到祂福份應去的地方。

具俊曄製作大S雕像幕後過程催淚曝光。（圖／翻攝自李承道臉書）

沈嶸補充，陰陽夫妻在她的命理經歷上非常常見，許多客戶來查詢往生配偶的狀態時，幾乎都有這種現象。尤其是生前感情就很好的，往往問事時，往生的配偶都會跟在身邊。會形成陰陽夫妻，通常是因為往生者「陽壽未盡」，加上法事沒有順利超渡，或是往生者太執著另一半、放不下對方。陰陽夫妻雖然能延續深情陪伴，但有利有弊。對於在世者，因為每天與鬼魂朝夕相處，陽氣、健康、財運都會逐漸衰退，甚至意志消沉、失去生活動力，對照具俊曄就有類似的現象。而針對往生者，因為內心的執念與緣分的牽扯，反而導致靈體無法在正確的時間轉世，即使做法事接引也不肯走，久而久之也會間接影響家運、屋氣。

最後，沈嶸探查靈界因果簿後表示，大S在世時修行良好、待人良善，所以依照祂所修得的福份，6年後祂就會回到天道仙界修煉。因為跟具俊曄有靈魂的契約，兩人已約好來世再相聚，所以大S在仙界待一段時間過後，就會再轉世回到人間，與具俊曄再續前緣。沈嶸也衷心祝福大S如願以償，來世能與愛人再度相會。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」

黃國昌轟谷立言介入內政！AIT回擊「2句話」洗臉 他讚：罵人不帶髒字

大S雕像不像本人？網挖「少女原型舊照」神反轉 刺青細節曝深情

小胖老師走了！大姊發文吐心聲 昔怒斥袁惟仁兒女「寡廉鮮恥」再被挖

