命理師點名「大象變獅子」直攻2028總統 蔣萬安：我是魔羯 二寶才是獅子

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台北市長蔣萬安近日接連被命理師點名，包括詹惟中直言「2028直攻總統機會大」以及李靜唯預言將「大象變獅子」，直呼時間正在為其鋪路，頗看好蔣萬安的發展。對此，蔣萬安今(16)日也回應了。

李靜唯發文表示，蔣萬安在中國意外爆紅，自己心裡浮現的不是驚訝，而是五個字「他總算紅了」，指出這個「紅」不是一夕之間的聲量，而是某種早已存在，卻終於被看見的氣質。認為他貴氣而不張揚的外型、對家庭的重視、問政時擲地有聲卻不失溫度的表達方式，以及與民眾互動時自然流露的親和力，都讓台北市民對這位市長有著難以言喻的認同感。那不是喧嘩的魅力，而是一種長時間累積出來的信任感。

李靜唯分析其塔羅牌組結果，指出這樣的組合形塑出一種人格，一旦下定決心，就能忍辱負重、不屈不撓，並且走到最後一刻；從吠陀占星來看，蔣萬安此刻正行走在一段非常有力的水星大運，這使他在事業上思路清晰、目標明確，能以理性與策略應對複雜局勢。

李靜唯直指蔣萬安會「大象變獅子」，意味將從溫和持重的大象，逐步轉化為能以德服人的獅子，這不是張揚的權力，而是來自內在厚度的威望。2026年對他而言能量強勁，10月後又轉入旺盛的金星流年。若非自我選擇退場，這段時間幾乎可以說是勢不可擋。不過，她個人認為蔣萬安真正的高峰，仍在未來，必須等到數年後走入木星流年，其聲望與格局才會真正站上頂峰，完成那頭「獅子」的轉化。而蔣萬安今日出席115年度市長與松山區里長有約，被問及此事，則回應「我是魔羯，二寶才是獅子」。

