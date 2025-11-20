命理師：拿符摸胸可去心魔！卡陰女求改運「乖乖掀衣」隱忍被捏乳頭

記者陳弘逸／高雄報導

屏東縣高姓男子假冒命理師，3年前對前來改運的女子小花（化名）謊稱「卡到東西」，藉改運儀式內衣掀開捏女方乳頭還畫符，瞎扯「拿符摸胸可去心魔」猥褻得逞；事後挨告，高男否認犯行，花30萬元達成調解，遭判8個月有期徒刑；他以高齡76歲身體多有病痛，又無前科，且已達成和解等理由，提起上訴，二審改判緩刑3年，全案定讞。

判決指出，命理師高男，在屏東開設命理館，標榜能提供改運、除厄的服務，2022年小花因「狀況不穩定」，母親透過網路他預約改運，並在指定時間內，相約到命理館處理。

高男謊稱小花「卡到東西」、需進行3次改運，過程中，掀起女方衣服裸露背部，一邊口唸咒語經文，一邊對背部為畫符、蓋印等觸碰，使對方相信有有改運、除厄的能力；第二次改運時，趁對方獨自前往，這次從正面掀開內衣，裸露胸部，揉捏乳頭，還拿香在周圍圍繞，過程中長達40秒。

當下小花不知所措，誤認是改運、除厄的方法，只能隱忍配合；事後家人得知此事，憤而報警提告。

偵查期間，高男一度否認犯行，強調是改運，沒有惡意；審理時，認罪並付30萬元達成調解；不過一審仍被依強制猥褻罪，處8個月有期徒刑。

高男不服氣提起上訴，並主張，現年76歲身體多有病痛，又無前科，且已跟小花達成和解，並願意給予緩刑機會；二審高雄高分院改判緩刑3年，應接受2場法治教育，緩刑期間須付保護管束，全案定讞。

