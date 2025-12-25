命理產業商機爆發！銷售額去年「近3億」

▲財政部統計處數據顯示，113 年命理服務業銷售額 2.9 億元，5 年來與家數之增幅各達 4.1 倍及 1.6 倍。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 台灣命理產業從傳統八字、紫微斗數等，轉為占星、塔羅、人類圖等西方神祕學，吸引許多追尋內在成長的年輕消費族群，根據財政部統計處銷售額數據，113 年總計 194 家，銷售額 2.9 億元，家數與銷售額呈逐年成長態勢，5 年間增幅分別 1.6 倍與 4.1 倍；按地域觀察，以雙北、台中及桃園市合占全國家數65%、銷售額84%。今（114）年截至10月再增至222家，前10月銷售額逾1.9億。

財政部統計處分析，因害怕未知及尋求安心感，人們常透過命理服務(包含算命、星座運勢等)諮詢未來吉凶禍福， 依美國調查資料顯示，因國情、文化與宗教差異，選樣國家中以傳統文化濃厚之南非比例占 47% 最高，東南亞地區以印度 45%最高，鄰近日、韓、星等國約 20%，法國為 13%、美國為 9%。

財政部統計處也發現，由於女性思考常偏向直覺或情感連結，加以面對不確定性時，傾向尋求外界情緒支持，因此若按性別觀察，各國女性占比較男性高出 5 至 13 個百分點不等。

另根據中央研究院調查顯示，我國相信占卜、算命可預測未來的人口占比約 29.5%，其中女性為 36.4%、男性為 24.5%，性別差異與各國相似。

