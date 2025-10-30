命運多舛! 坣娜挺過車禍.今癌逝 猶太富商老公"二度喪妻"

生活中心／綜合報導

回顧美聲天后坣娜演藝和感情路都充滿波折，1993事業巔峰之際遭遇嚴重車禍，甚至失去部分記憶，嗓子也受影響，還飽受紅斑性狼瘡折磨。淡出演藝圈，轉投入瑜伽教學。長達27年的愛情長跑黯然分手，後來遇到身家280億猶太富商薛智偉熱戀結婚，兩人積極推廣猶台文化。而薛智偉前妻也是因病逝世，如今二度送走摯愛，令人唏噓。

已故歌手坣娜"自由"(2021)：「曾經那麼自由，我曾經為自己活的那麼灑脫。」豐沛情感搭配渾厚、細膩的嗓音，已故美聲天后坣娜代表作"自由"，唱出自己的人生經歷，象徵活得自由又灑脫。

坣娜人生經歷回顧。（圖／民視新聞）

已故歌手 坣娜"相愛一回"：「什麼事能交換，又什麼人能改變，我對你的愛戀。」家境清苦的坣娜，14歲出來打工試唱，高中畢業後，因緣際會下，得知經紀公司應徵新人，坣娜從眾多選手中脫穎而出，1986年發行首張專輯出道，並開啟影視歌、主持等多棲之路，兩年後還代表台灣，到日本參加"亞洲國際新人比賽"榮獲冠軍，事業大紅大紫之際，卻在1993年金鐘獎結束後，開車返家途中遭遇嚴重車禍，導致脊椎變形、內臟移位、身體多處骨折，甚至失去部分記憶。已故歌手坣娜：「你一直往上延長。」她透過瑜伽調理身體，2012年創立坣娜瑜伽傳愛協會，投入多項公益活動，就連感情世界也充滿話題。2010年與圈外男友Kelvin，結束27年愛情長跑，後來遇上大她15歲，身價超過280億的四星國際董座，猶太裔美籍的薛智偉，迅速陷入熱戀，交往三年後，2017年底步入婚禮。

已故歌手坣娜。（圖／民視新聞）

老公 薛智偉 vs. 已故歌手坣娜(2021)：「她每天在家裡開唱給我聽，其實我們家開演唱會不是我，都是我隔壁這位先生，所以哈哈哈。」薛智偉外型帥氣，神似布魯斯威利，一口流利中文加上幽默個性，讓老婆笑容藏不住，坣娜在婚後也慢慢淡出歌壇，和老公共同創立台文化交流協會，致力於傳承文化促進猶台交流。老公 薛智偉 vs. 已故歌手坣娜(2021)：「今天開始 我們就是四個字嘛，彼此就可以相親相愛，往這個目標走為主。」夫妻之間相親相愛、談笑風生，但其實薛智偉逝婚姻路坎坷，2012年前妻吳育美因病去世，讓他悲痛封閉自己，直到朋友介紹認識坣娜，才逐漸打開心房。如今卻又二度送走摯愛，內心苦痛外界難以想像。





