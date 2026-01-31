命運大翻轉！無人系統、新武器測試 美軍轉向「不再逼退」濱海戰鬥艦

獨立級瀕海戰鬥艦傑克遜號（LCS 6）。 圖：翻攝自Ｘ／@WarshipCam

[Newtalk新聞]

美國海軍近期調整濱海戰鬥艦（LCS）去留規劃，原先擬在艦艇預期服役年限前提前退役多艘LCS，如今已決定擱置相關計畫。海軍官員本月初在水面海軍協會（SNA）會議中證實，已撤銷退役五艘自由級與兩艘獨立級LCS的安排，使水面部隊將淨增七艘近岸戰鬥艦。

代理LCS計畫經理傑伊・恩格里奇表示，目前並未收到推動這七艘艦艇退役的任何訊號，並指出海軍在整體艦隊規模考量下，選擇持續保留相關艦艇。依海軍規劃，隨著退役計畫取消，水面部隊未來將保有28艘小型水面戰鬥艦。

廣告 廣告

在任務運用方面，水面部隊司令布蘭登・麥克萊恩中將指出，海軍對美國第五艦隊三艘獨立級LCS執行性能掃雷（MCM）任務的表現感到滿意。去年，坎培拉號、塔爾薩號與聖塔芭芭拉號三艘獨立級LCS，已完成首批掃雷任務套件部署並進駐巴林基地。

隨著LCS接手掃雷任務，美軍亦於本月初以重型運輸船，將仍部署於巴林的四艘復仇者級掃雷艦運回美國，進行後續拆解作業。海軍表示，目前已有四套MCM任務套件完成交付，其餘三套預計於今年稍晚交付，未來相關掃雷任務將由獨立級LCS持續執行。

除掃雷任務外，LCS亦被用作測試新型武器與系統的平台，包括已測試的MK 70「颱風」飛彈發射器，可發射標準六型與戰斧飛彈，並結合虛擬化宙斯盾作戰系統與雷達設備。此外，海軍也持續在LCS上測試無人機與小型無人水面艦，相關整合與試驗作業仍在進行中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

亞馬遜斥資7500萬美元力推《梅蘭妮亞》紀錄片 天價製作引發政商爭議

婉拒川普邀請！ 紐西蘭宣布「現階段」不考慮加入和平委員會