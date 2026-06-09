《命運好好玩》主持換血 名嘴陳揮文自嘲命運不好玩

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〔記者林南谷／台北報導〕長壽命理節目《命運好好玩》傳出主持群大洗牌，主持該節目長達22年靈魂人物何篤霖，與搭檔陳亞蘭因與製作單位調降酬勞談判破局，決定在合約結束後正式「畢業」。

電視名嘴、資深媒體人陳揮文昨晚在臉書發文曬出2018年上《命運好好玩》同框主持人何篤霖、郭靜純合照並感性說：「篤霖哥，畢業快樂！靜純姐，好久不見！」

發文中，陳揮文感謝《命運好好玩》製作單位，這些年來照顧，坦言雖然自己的命運不好玩，但，曾經也是固定來賓之一，「謝謝大家，江湖再見。」

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據悉，《命運好好玩》因同台節目《新聞挖挖哇》時段延長，時數慘遭砍半，電視台欲與主持人協商調降酬勞，最終無法達成共識。主持人之一的何篤霖透露：「我們很想主持，但製作單位不想呀，可能是他們想節目年輕化吧。」他表示前幾年就調降過，這次並未談，「是製作單位打來，要我們不用再進棚了。」已財富自由的何篤霖坦言心情平靜，將規劃退休旅遊。

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