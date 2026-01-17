命運新篇章！6星座「蛻變啟程」 摩羯座浪漫升級、獅子拋開自尊

隨著1月中旬星象能量轉動，有「6個星座」將迎來一段內在與人際關係的調整期。塔羅老師艾菲爾指出，這段時間的變化並非劇烈衝擊，而是一種循序漸進的「溫柔蛻變」，幫助人們重新審視自我與關係模式，迎向新的生活與情感方式。

隨著1月中旬星象能量轉動，有「6個星座」將迎來一段內在與人際關係的調整期。（示意圖／pexels）

魔羯座：細水長流，點燃新火

摩羯座習慣用「穩定」來守護一段感情，但近期將開始嘗試更多「浪漫」表現。艾菲爾指出，臨時安排小旅行或送花等舉動，能讓關係從「維持」進化為「享受」，讓愛在歲月的洗鏈下越來越鮮豔。

天秤座：自信外掛，美學逆襲

天秤座將經歷一場從「外在形象」觸發「內在磁場」的蛻變，他們不再為迎合他人而打扮，而是追求能反映自我個性的風格。從造型改變到生活小細節的調整，都能提升自信與吸引力，讓人際互動與生活節奏更加順暢。

雙子座：心智重組，僵局消融

雙子座近期在情感溝通上有新突破，過往容易陷入分析與爭辯的困境，現在開始學會用共情替代說服，原本僵化的關係因此變得更真誠，感情連結也隨之加深，關係進入了更高階的默契期。

射手座：依戀自由，共生平衡

射手座在本月終於學會在親密關係中保有個人空間，懂得主動爭取獨處時間後，反而能更自在地與伴侶相處、更有愛的能力，不再抗拒承諾，並在自由與依戀間找到平衡，提升情感成熟度。

金牛座：坦誠以待，舒心契合

金牛座不再為了維持表面的和平而吞聲忍氣，開始「正面表達」財務與情感需求，這種坦率不僅改善溝通，也讓彼此關係更真實自在，安全感提升，生活重心回歸到自我享受，整個人顯得更柔和且充滿魅力。

獅子座：褪去偽裝，暖意升溫

獅子座本月正經歷從「王者姿態」到「真實溫柔」的轉變，過去用強勢掩飾的不安，現在學會冷靜後更貼近對方的內心，不再計較自尊，而是選擇展現脆弱的一面，坦承自己的恐懼。這種退一步的智慧讓愛情更穩定，生活也因此更有溫度。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

