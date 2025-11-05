命運早預言？粿粿被爆婚內出軌王子 網挖4年前占星師預告「妳會變得可怕」全網起雞皮疙瘩

婚變風波延燒，粿粿舊節目被翻出驚見命理師預言。（翻攝自instagram／meigo.c）

「30歲之前會發生讓妳有很大變化的事情，要記得不要喪失初心。」

33歲男星范姜彥豐近日拍片爆料，指控31歲的老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），事件震撼演藝圈。粿粿隨後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空互槓引爆熱議。而就在風波延燒之際，網友竟挖出粿粿4年前上節目被占星師安格斯預言的片段，內容驚見一句：「妳以後會變得比較可怕。」如今看來，讓網友直呼「神預言！」

星盤早藏玄機？占星師當年點出「巨大轉變」

回顧2020年，當時27歲的粿粿曾登上綜藝節目《小明星大跟班》談論隔年的運勢，當時占星專家安格斯替她進行星盤解析，形容她的命盤是「蘑菇盤」，象徵個性隨和、適應力強、在哪裡都能生存。

但在溫柔分析後，安格斯突然語帶轉折，指出：「妳的上升是天蠍座，這會讓妳後來變成一個比較可怕一點的人。」他進一步提醒粿粿，「30歲之前會發生讓妳有很大變化的事情，要記得不要喪失初心。」這番話在當時引來笑聲，沒想到4年後重看卻被形容「毛骨悚然」。

婚變風波延燒 舊片段被瘋傳

范姜彥豐日前爆料，稱粿粿與好友王子婚內不倫，並表示有具體證據。粿粿則在17分鐘影片中否認外遇，強調雙方早已感情失衡，並反擊丈夫說法有誤導之嫌。兩人隔空交火，成為網路熱搜第一。

而就在輿論炸開的同時，這段占星節目舊畫面再度被網友翻出瘋傳，不少人留言：「這預言太準」「天蠍上升果然強勢」「占星師才是真神人！」也有粉絲呼籲理性看待，不要讓命理話題掩蓋事件本身焦點。

