命運給的提醒！F.F.O排練前抽占卜牌 遭警示「不自律就不會變強」

F.F.O舉辦「2025 F.F.O Hey , backpack Fanmeeting in Taipei」見面會。上排左起：加藤琉士、彥旭、鈞嘉、小新、至琦_下排左起：勝銘、俊希。FU Entertainment Ｘ DJB提供

「新世代冠軍男團」F.F.O昨（12/6）於台北舉辦「2025 F.F.O Hey , backpack Fanmeeting in Taipei」見面會，為迎接出道一週年獻上驚喜。成員們在見面會前一晚的心情各自不同，加藤坦言緊張到早上六點才睡著，至琦則形容心情像在準備重要考試。雖然小新笑稱自己完全不緊張，卻被其他成員虧到嘴巴發抖，場面逗趣。

見面會以滿滿能量點燃現場情緒，F.F.O以〈腦袋漂流記〉驚喜登場，並首次帶來〈你那麼可愛〉的甜蜜唱跳。現場也設計了粉絲期待的主題舞台，「唱跳組」的彥旭與至琦帶來活力十足的演出，甚至走下台繞場與粉絲互動。

「舞蹈組」勝銘、加藤、小新則挑戰Cover韓國男團ENHYPEN等歌曲，展現團內最具爆發力的舞力。而「創作組」鈞嘉與俊希帶來的自創曲〈這算什麼〉，則以溫柔嗓音營造安靜沉穩的空氣感，呈現F.F.O不同的音樂面向。

突遇命運提醒！抽占卜牌被警示「不自律就不會變強」

成員們也分享排練插曲，透露原本因臨時協調練習空間困難，一度想休息，但看到占卜牌後，決定一起抽牌詢問意見，結果牌給出「如果現在不自律，就不會變強」的答案。這句話讓大家瞬間起身回到練習室加緊練習，甚至當晚還編了一段「自律變強舞」，笑說簡直是「命運給的提醒。」

見面會上的「畫隊接力」與「F不F保齡球」遊戲環節也帶來連番笑料，成員們的臨場反應與自然互動，讓粉絲看見F.F.O最貼近日常的一面，特別是「可愛三連拍」懲罰，更成為粉絲瘋狂搶拍的福利時刻。

偶像轉型演員最難關：導演串通工作人員集體「罵」入戲

出道將滿一年的F.F.O，也回顧這段期間的改變與成長。年僅15歲的至琦一年內長高3公分；原本的「健忘王」小新變得更有條理；加藤變得更懂得表達；俊希更能掌握個人風格。

以跨足戲劇的鈞嘉與彥旭最有深刻感觸。鈞嘉坦言拍戲讓他真正學會赤裸面對情緒，最難忘的是哭戲的挑戰：「導演為了讓我入戲，串通工作人員一起『罵』我，用比較強烈的方式把我推進情緒。」

他表示，這成為他從偶像走向演員的震撼教育。彥旭則體會到偶像舞台是「把光散發出去」，而演戲卻是需要「把自己抽離」，是與團體舞台完全不同的成長。

活動最後，F.F.O將安可曲獻給粉絲「backpack」。他們將最初在《原子少年2》與學長AcQUA源少年合作的〈水行拳〉升級為七人版本，不僅重新錄音，更花了兩週排練，展現對粉絲的滿滿誠意。



