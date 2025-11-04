命運翻轉！幼貓深夜卡汽車引擎蓋急叫 被救出後網友認養

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕命運大翻轉！苗栗縣政府之前獲報稽查「人人犬舍」發現，犬舍內逾9成犬隻聲帶遭整形引起不少人關注，苗栗縣議員葉忠倫分享，其助理10月底深夜外出散步時，聽到一輛車不停發出貓叫聲，經警方聯絡車主打開引擎蓋救出受困幼貓，之後幼貓迅速獲得收養，從命懸引擎蓋到擁有新主人，命運迎來轉折。

葉忠倫說，其助理為資深「鏟屎官」，當天深夜外出恰好聽到幼貓叫聲，發現從路旁車輛傳來後，四處尋找研判應該被困在引擎蓋，用聲音、食物無法引誘成功，只好請派出所連繫車主打開引擎蓋救出幼貓，之後等到早上將幼貓送到醫院檢查後，將訊息傳出後幼貓迅速找到新主人收養，迎來溫馨結局。

廣告 廣告

葉忠倫強調，分享此事與近期的人人犬舍事件相關，若一家合法寵舍被爆出違法狀況，引發民眾「我們選擇合法、有評鑑的地方，不就是為了安心嗎？」質疑，等於衝擊「評鑑制度」，且民眾無法信任「合法寵舍」時，縣府的公信力也勢必受到波及。

而被救出的小貓或許只是茫茫城市中的一個小生命，卻提醒「每個被看見的小生命，都是希望的起點」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

颱風估週末生成「沿台灣東方北上」 氣象署曝距台最近時段

非洲豬瘟排除人車豬感染源 應變中心：應來自未完全蒸煮廚餘

LTN投票箱》寧靜車廂被批不友善 高鐵該設立親子車廂嗎？

涉登載不實 台中梧棲豬場陳姓父子凌晨羈押禁見

