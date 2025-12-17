《命運花園 SYZYGY》 從花園閱讀人際關係

記者劉昕翊／臺北報導

藝術家JING YOU《命運花園 SYZYGY》展覽即日起至明年1月11日，在Hiro Hiro Art Space登場，陳展21件作品；JING YOU透過油彩堆疊，展開一場關於情感、能量與命運的視覺探索，帶領觀者走進一座座象徵人際結構與情感連結的心靈花園，靜靜傾聽命中注定的吸引與交會。

藝術家JING YOU自2014年起，以時尚畫家的身份在臺灣進行創作多年，作品聚焦在環境與人之間交互影響的過程，用繪畫記錄對宇宙奇想、時間關係和自我衝突與和解的思考；此次與Hiro Art Space攜手辦展，以花為語言，描繪自身與他人之間的靠近、吸引、錯過，甚至命運交會的瞬間、「愛，是命運引導我們相遇的方式」為主軸，圍繞命運、人際與愛3大主題展開，而展名中的「花園」也承載雙重意涵，包含延續Jing創作脈絡中以「花」象徵「人」的概念，以及透過「花園」致敬博爾赫斯的經典作品《小徑分岔的花園》，象徵每一段關係都是命運的選擇分岔。

廣告 廣告

其中，《時間中的羅盤草》為「命運花園」系列的導言作品，此畫定義整個展覽的哲學與符號系統，包含，畫面以古希臘傳說中象徵愛的植物「羅盤草（Silphium）」為主體，其心形種子是愛心符號的起源，代表人心感知頻率的能力，五線譜的橫線取代以往系列中的三色天鵝，象徵時間的流動與命運的軌跡，而花被置於譜面之上，意指生命被時間譜寫。

另外，《命運花園》為整個系列「命運花園」的同名核心作品，象徵「人、時間與愛」3者在宏觀秩序中的連結與對位，畫面中，白色霧狀羅盤草代表太陽，中央的黑色球體象徵月亮，最內層的黑色愛心則象徵地球與「人」的位置，「命運花園」以此作為創作原點，描繪當人與同頻的存在相遇時，那一瞬間的心跳與共振所帶來的渴望，這份渴望正是愛的力量來源，也是命運得以展開的起始。

此外，Jing 指出，希望透過《命運花園 SYZYGY》，讓人重新思考「為什麼我們會在人生中相遇」，因為「我們」天生會對某些人事物感到心動，那種無法抗拒的吸引，其實正是命運透過愛的力量，將「我們」引向該走的道路，每一段關係都是命運花園的一條小徑，每一次心動，都是靈魂間的微光呼應。

藝術家JING YOU《命運花園 SYZYGY》展覽即日起至明年1月11日，在Hiro Hiro Art Space登場，陳展21件作品。（記者劉昕翊攝）

《命運花園》為整個系列「命運花園」的同名核心作品，象徵「人、時間與愛」3者在宏觀秩序中的連結與對位。（記者劉昕翊攝）

《時間中的羅盤草》中以「羅盤草（Silphium）」為主體，其心形種子是愛心符號的起源，代表人心感知頻率的能力，五線譜的橫線取代以往系列中的三色天鵝，象徵時間的流動與命運的軌跡。（記者劉昕翊攝）