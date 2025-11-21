咀嚼得到茶香！麻古推出紅萱粉粿 把烏龍的韻味做成軟嫩 Q 彈

▲麻古茶坊推出「紅萱粉粿」，以茶入粿打造全新咀嚼系茶感體驗。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】麻古茶坊以紅萱烏龍為基底，再次延伸風味疆界，11 月 21 日推出全新「紅萱粉粿」系列，以「看得到茶色、吃得到茶香」為核心理念，打造不同於甜度堆疊的咀嚼系飲品。麻古將紅萱烏龍茶湯直接融入粉粿製程，使粉粿呈現自然茶色與細膩茶韻，創造「咀嚼得到茶感」的獨特口感。

此次同步推出四款新品「粉粿紅茶拿鐵」、「粉粿橙香紅萱」、「粉粿冰萃檸檬」與「粉粿金萱」，以清爽茶香搭配濃郁、果香、酸甜等不同風味，滿足新世代追求層次、節奏與儀式感的飲用需求。入口柔軟 Q 彈的粉粿在咀嚼間釋放紅萱烏龍的清雅尾韻，帶來「越嚼越靜、越嚼越回甘」的味覺體驗。

自紅萱烏龍問世以來，其蜜香、果香、回甘的三韻焙火工藝已建立鮮明辨識度，此次透過粉粿的形式讓茶香被具象呈現，使紅萱系列從飲品進化為一種風味語言。麻古表示，紅萱粉粿的推出，是品牌對茶風土與風味細節的再詮釋，也希望在忙碌生活中，為消費者創造一個能「停一下、嚼一下」的日常片刻。

麻古同步於官方社群推出活動，兩階段共抽出 130 杯粉粿紅茶拿鐵體驗券，邀請更多人感受紅萱粉粿的清爽茶感魅力。（圖╱麻古茶坊提供）