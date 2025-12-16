咀嚼系手搖飲熱量爆表 臺北醫院營養師教你聰明加料

（記者陳志仁／新北報導）你喝手搖飲一定要加料嗎？珍珠、粉粿、茶凍等「咀嚼系配料」成為不少上班族的療癒首選，但你知道這些配料其實暗藏高熱量嗎？衛生福利部臺北醫院透過營養專業，解析常見咀嚼系手搖飲配料的熱量差異，提醒民眾聰明選擇，避免在不知不覺中攝取過多熱量。

圖／王盈媗營養師提醒，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡。（衛生福利部臺北醫院提供）

臺北醫院營養師王盈媗指出，手搖飲的熱量關鍵往往不在飲料本身，而是來自「加料」；珍珠、粉粿、草仔粿等配料多以澱粉製成，糖分與熱量都偏高，一杯飲料只要加入配料，熱量動輒超過200大卡，相當於吃下一碗白飯，卻往往在不知不覺中被喝下肚。

廣告 廣告

29歲的上班族林小姐分享，因工作壓力大，下班後常點「配料滿配」的手搖飲，讓人療癒；但這樣的習慣，短短一年內體重明顯上升，衣服尺碼也從L號變成2XL，也悄悄推高她的體重，才驚覺日常飲食習慣對健康的影響不容小覷。

喝手搖不是錯，錯在選擇不對

為讓民眾更直覺了解配料熱量差異，王盈媗營養師製作「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，將配料分為三大類；紅燈區為每份超過150大卡，如草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，建議減少選擇；黃燈區為100至150大卡，包括蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁等，可偶爾攝取、適量為宜；綠燈區則低於100大卡，如茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍，較適合體重控制或血糖管理者選擇。

除配料外，王盈媗也提供三大飲品搭配建議，一是優先選擇無糖純茶，水果茶本身有添加果汁或水果糖漿，會攝取更多的糖份及熱量，或以鮮奶茶取代奶精奶茶；二是飲料本身減糖，配料通常會使用黑糖或蔗糖等精製糖製成，避免血糖快速上升；三是選擇小杯或中杯，既能滿足咀嚼口感，也能降低熱量負擔。

更多引新聞報導

高齡吞嚥退化易嗆咳 臺北醫院復健團隊助長者安全進食

臺北醫院陪伴復健重生 李先生車禍後勇敢找回工作與生活

