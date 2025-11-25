咆哮有價目表？媒體人諷黃國昌：嘴上全是正義，心裡全是生意

記者李鴻典／台北報導

《鏡週刊》今（25）日再爆，臺雅案已故董事長的特助鄭淳駿證詞成為該案重要的「對價線索」來源。黃國昌辦公室發聲明表示，繼先前一大堆假新聞被打臉還死不道歉後，鏡週刊竟然淪落到公然替詐騙共犯卸責，再結合民進黨立委鍾佳濱和無良媒體炒作假新聞，「本辦不會浪費時間回應。」媒體人詹凌瑀則直呼，戰神變門神！黃國昌收200萬涉貪。

詹凌瑀嘲諷，嘴上全是正義，心裡全是生意。黃國昌的咆哮原來是有價目表的。（圖／翻攝畫面）

詹凌瑀說，每天高喊太離譜了的黃國昌，原來最離譜的就是他自己。《鏡週刊》今天一早踢爆的核彈級醜聞，直接讓正義戰神變成了收費門神。

詹凌瑀提到，報導裡最驚悚的細節，是臺雅案已故老董的特助鄭淳駿的證詞。他早就耳聞高層找了3名立委、砸錢要動用司法手段辦他，原本以為只是江湖傳言，結果看到黃國昌在立法院殺紅眼的那場質詢，才驚覺傳言是真的。那個讓特助毛骨悚然的巧合，現在有了金流佐證，因為臺雅老董的兒子真的匯200萬元進了黃國昌的人頭公司凱思國際。

詹凌瑀說，難怪6月18日黃國昌質問法務部長時那麼賣力，甚至得意忘形自爆說「私下幫了很多忙」。這句話現在聽起來格外諷刺，原來所謂不公開講的幫忙，是有200萬對價關係的。

詹凌瑀還表示，看看SOGO案那些被重判7到10年的立委，甚至是沒拿錢也被判刑的徐永明，司法實務認定很清楚，立委拿錢辦事就是貪汙。黃國昌這次收錢質詢、有金流、有對價、有證人，這條7年起跳的重罪恐怕是逃不掉。

詹凌瑀嘲諷，嘴上全是正義，心裡全是生意。黃國昌的咆哮原來是有價目表的，這下不只神壇崩塌，恐怕還得準備進去蹲了。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

