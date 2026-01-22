民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文。（劉祐龍攝影）

黃國昌的立委任期剩下不到十天，二年來叱吒風雲，甘為傅崐萁使喚，聯手輾壓民進黨的日子，馬上就要結束了。





難堪的是，一代亂噴口水的咆哮獸，曾經何等風光，如今落得多數民眾懷著期待壞人末日的看戲心情，幫他滾出立法院倒數。這麼多人幫忙倒數，只有跨年的盛況可以比擬。





一向自戀又猖秋的黃國昌面對了即將曲終人散、沒有鎂光燈的日子，顯然心有未甘又心神不寧，這從一些肢體動作可以看出。例如，對於被控帶走國防機密文件，黃國昌不再咆哮嘶吼回應，只能弱弱的反駁，這不是沒有情緒，明顯是來日不多的無力感所致。

黃國昌的不甘心是必然的，柯文哲被收押關入土城時，黃國昌發動多少次的街頭抗爭，到處亂闖亂竄，惹出一堆官司，還一手扛起帶領民眾黨的重責大任。怎知柯文哲重金交保後，以老大的實質影力牢牢掌握民眾黨的選舉策略、人事權，眼裡根本沒有國昌主席的存在。





更令國昌主席不爽的是，柯竟破例將陳昭姿留在立法院，卻以冠冕堂皇的理由要求黃國昌非選新北市長不可，這等於逼迫怯戰的黃國昌去當砲灰，作為柯文哲與國民黨叫板的籌碼。如果代理孕母法案未過就可以留任立委，那麼總預算、國防特別預算還在僵持，國昌主席怎能離開立法院的戰場。





柯的策略是在藍綠的夾縫中求生存，等於全面否定黃國昌兩年來一味偏藍的路線，剝奪黃國昌以黨主席之尊被更生人傅崐萁摸頭的特權，是可忍、孰不可忍，於是黃國昌與柯的鉅離，逐漸大過於與藍的距離，黃國昌另投明主的時機到了。





在背棄原主子，投靠新主子的同時，黃國昌一向留有再找新主子的後路。因此，他對藍營政治人物的諂媚，雖然外人看了噁心，但他把黏藍的戲演好演滿，完全不顧社會的觀感。以前被他痛斥罪大惡極的傅崐萁、韓國瑜，都被他柔軟的身段所感動，不再懷疑他跪地稱臣的誠意。最近他又找到了可能的新宿主，攀上了政媒兩棲的趙少康，真情告白要向「趙大哥學習」，看來國昌棄白投藍，即將水到渠成。



