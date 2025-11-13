和人夫好友「無邊界感」碰出問題！女星尷尬認：這幾年有收斂

楊晴自認個性男孩子氣。董孟航攝

章廣辰在《舊金山美容院》中配對人妻方志友，近來人妻粿粿出軌王子（邱勝翊）話題延燒，被問是否需要保持距離？他說自己跟方志友的老公、劇中哥哥楊銘威也很熟，此話一出立刻被吐槽到無話可說，因王子過往與粿粿老公范姜彥豐也是好友。

劇中飾演章廣辰姊姊的楊晴則坦言，自己個性比較男性化，之前與哥兒們會「碰來碰去」，結果真的「碰出問題」，尷尬提到之前與人夫羅平因缺乏邊界感而傳出緋聞，直呼：「這幾年有收斂。」

楊晴（左）與章廣辰飾演姊弟。董孟航攝

章廣辰和許光漢互打屁屁！被問觸感：忘記了

章廣辰說，自己也會注意與女演員對戲時的邊界，但坦言與男性好友互動時，會「玩弄一些敏感地方」，結果有時候玩到最後才發現對方並非直男。他笑認與男神好友許光漢會互打屁股，至於觸感，他笑說：「忘記了。」

楊晴被問是否可能喜歡女生？表示：「不排斥。」但目前還是異性戀。拍攝《舊金山美容院》時歷經失戀，透露對方是美國華裔人，因距離太遠而戀情告終，如何度過情傷？她笑說：「看海啊！朋友還提醒我不要跳下去。」因為拍戲時很忙碌，戲還沒拍完，就已經結束情傷了。

楊晴拍戲時歷經情傷。董孟航攝



