和人妻到摩鐵開房！小王辯稱「只是進房吃速食」 法官這樣判

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

男子和人妻到摩鐵開房間，辯稱沒有上床，只是一起吃麥當勞。示意圖／Pixabay

台南一對夫妻民國98年就結婚了，但人妻卻在114年5月8日與一名男性友人阿強（化名）一起到新營的一間汽車旅館開房間，還在咖啡廳約會、當眾摟摟抱抱。人夫氣不過，對阿強提告，要求阿強賠償精神慰撫金100萬元。阿強說會和人妻一起到汽車旅館開房間，只是因為人妻買了麥當勞，怕兩人一起在店裡吃，會被認識的人看到而誤會，所以才會去摩鐵偷偷的吃。

判決書指出，人夫指控，阿強明知妻子已婚，但還是和妻子發展婚外情，兩人不僅有曖昧露骨的訊息對話，還一起去新營區一間汽車旅館發生性行為，而會在咖啡廳約會，大大方方地摟著妻子的腰，根本不怕被人看到。人夫說，自己質問妻子後，妻子坦承外遇，所以才會對阿強提告。

廣告 廣告

但是阿強出庭否認和人妻外遇，阿強說去汽車旅館知前，人妻先在一旁的麥當勞買了餐點，因為怕認識的人看到，會誤以為人妻跟阿強在約會，兩人才會決定就近找間汽車旅館開房間，單純就是吃麥當勞而已，吃完就離開汽車旅館，強調沒有做任何事是超過一般朋友的分際，還說人夫的求償金額太高了。

台南地院審理此案，法官認為阿強明知人妻是有老公的人，但確實有逾越一般社會交往之正常往來之行為，已破壞對方夫妻間之共同生活，動搖他們家庭生活之圓滿安全與幸福，達到不法侵害人夫基於配偶關係所生身分法益之程度，且情節重大。

除此之外，人夫還提出了照片、手機簡訊內容、影片當作證據，阿強都沒有反駁。法官最後參照人夫和阿強的教育程度、身分、地位、經濟能力等一切情狀，判阿強須賠償20萬元給人夫，全案還可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

小王好猖狂！誓言「拿下妳小菊花的第一次」 綠帽夫怒提告求償

高雄人妻激戰男大生 淫喊：真的太大了…綠帽夫忍無可忍決定提告

幫孩子開帳戶「6年存100萬」 竟被媽媽全部領光！爸爸氣炸提告

獨家／《愛的榮耀》製作人爆傅子純：毛很多！3特點成受歡迎演員 揭「不夠帥」3度試戲險被換角內幕