和人妻到摩鐵開房！小王辯稱「只是進房吃速食」 法官這樣判
台南一對夫妻民國98年就結婚了，但人妻卻在114年5月8日與一名男性友人阿強（化名）一起到新營的一間汽車旅館開房間，還在咖啡廳約會、當眾摟摟抱抱。人夫氣不過，對阿強提告，要求阿強賠償精神慰撫金100萬元。阿強說會和人妻一起到汽車旅館開房間，只是因為人妻買了麥當勞，怕兩人一起在店裡吃，會被認識的人看到而誤會，所以才會去摩鐵偷偷的吃。
判決書指出，人夫指控，阿強明知妻子已婚，但還是和妻子發展婚外情，兩人不僅有曖昧露骨的訊息對話，還一起去新營區一間汽車旅館發生性行為，而會在咖啡廳約會，大大方方地摟著妻子的腰，根本不怕被人看到。人夫說，自己質問妻子後，妻子坦承外遇，所以才會對阿強提告。
但是阿強出庭否認和人妻外遇，阿強說去汽車旅館知前，人妻先在一旁的麥當勞買了餐點，因為怕認識的人看到，會誤以為人妻跟阿強在約會，兩人才會決定就近找間汽車旅館開房間，單純就是吃麥當勞而已，吃完就離開汽車旅館，強調沒有做任何事是超過一般朋友的分際，還說人夫的求償金額太高了。
台南地院審理此案，法官認為阿強明知人妻是有老公的人，但確實有逾越一般社會交往之正常往來之行為，已破壞對方夫妻間之共同生活，動搖他們家庭生活之圓滿安全與幸福，達到不法侵害人夫基於配偶關係所生身分法益之程度，且情節重大。
除此之外，人夫還提出了照片、手機簡訊內容、影片當作證據，阿強都沒有反駁。法官最後參照人夫和阿強的教育程度、身分、地位、經濟能力等一切情狀，判阿強須賠償20萬元給人夫，全案還可上訴。
更多鏡報報導
小王好猖狂！誓言「拿下妳小菊花的第一次」 綠帽夫怒提告求償
高雄人妻激戰男大生 淫喊：真的太大了…綠帽夫忍無可忍決定提告
幫孩子開帳戶「6年存100萬」 竟被媽媽全部領光！爸爸氣炸提告
獨家／《愛的榮耀》製作人爆傅子純：毛很多！3特點成受歡迎演員 揭「不夠帥」3度試戲險被換角內幕
其他人也在看
台股摔逾千點、美CPI數據恐難看 大華銀投信：短震反有利長多、息價雙優高息ETF抗震
[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌1,478.90 點或 3.31%，至43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達 19
傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。
新北新莊空中垃圾山! 阿伯為研究核能把屋頂滿雜物
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導這畫面實在太驚人！新北市新莊區一處公寓出現「空中垃圾山」，住戶長年把廢棄物往鐵皮加蓋的屋頂丟，甚至丟到隔壁戶的屋頂上，除了環境髒亂常出現蟑螂老鼠外，附近居民也擔心，萬一颱風來雜物被吹落砸傷人，或是釀成大火。記者找到這名堆積物品的阿伯，但他卻說，自己是因為要研究核能。
富察刑滿出獄仍受「附加刑」限制出境，返台存變數
台灣出版界名人富察（本名李延賀），三年前在中國大陸被捕，據報近期刑滿獲釋，但仍因「附加刑」無法出境。有富察好友向BBC中文表示，仍未聯繫到富察，擔心他出獄後被軟禁。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
王淨病後痊癒首露面！嗓音變「王爸爸」自嘲超像安陵容 甜曝身邊人反應
藝人王淨、賈靜雯、施柏宇今（10）日出席路易威登（Louis Vuitton）高級珠寶暨腕錶期間限定店活動，三人換上精品造型亮相，分享近期工作近況與生活趣事。賈靜雯大談想把珠寶留給三個女兒，王淨則透露前陣子感冒導致聲音低沉，連「身邊的人」都被嚇到。
大正町條通商圈抽獎遭質疑黑箱 理事長:皆按規定辦理
生活中心／綜合報導台北市近年來積極推商圈行銷，但有商圈辦活動卻惹出爭議！中山區大正町條通商圈4月份舉辦春日尋味活動，推消費滿額集章，集滿3個就可抽獎，集滿九個章能抽更大獎。但卻爆出16個中獎，卻有八個連號。有參加者不滿花錢消費集章，質疑抽獎作業搞黑箱，但商圈協會解釋，一切按照規定，沒有舞弊行為。
為陳盈潔隔空開槓！許常德被胡瓜這句話傷到 無奈反問呼籲我什麼啦
資深音樂人許常德近日因關心資深歌手陳盈潔近況，再度成為外界關注焦點。針對胡瓜受訪時提到，對於許常德籌辦陳盈潔音樂會卻未主動聯繫其他好友感到「不解」，許常德10日親自發文回應，強調自己舉辦相關音樂會完全出於個人心意，從未主動邀請任何人參與，更坦言胡瓜口中的「不解」兩個字，讓他感到相當受傷。
鄭朝方選新竹縣長自曝「2位總統說我沒政治味」 黃揚明酸：黃山料體有人看得懂？
歷經波折，民進黨10日提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方於提名記者會上表示，2位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但前總統蔡英文是問號，總統賴清德是驚嘆號。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文酸，這是（暢銷作家）黃山料體嗎？有人看得懂嗎？新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉......
她存款All in台股「窮到睡公園」！超狂結局震驚網
財經中心／周孟漢報導近期台股大盤走勢高潮迭起，劇烈的上下震盪讓無數股民的心情宛如搭乘雲霄飛車！近日一名女網友就透露，自己天在早盤一時衝動，將身上僅有的生活費全數「All in」投入股市，導致生活開銷瞬間見底，不僅連日常電費都繳不起，更是窮到沒錢吃飯，只能在網路上苦中作樂哀號自己「真的要睡公園了」。不過，隨著台股昨天在美股科技股帶動下瘋狂反彈，原 PO 也滿血復活，宣布正式「從公園搬出來了」，甚至還打算吃頓麥當勞慶祝，極具戲劇性的神反轉結局，立刻引發網友討論。
國中畢業典禮驚見「可樂罐頭塔」 老師、同學看呆了
【記者鮮明／台中報導】畢業典禮送花不稀奇，台中市大里區立新國中今天（10日）舉辦畢典，有家長送了1座「可樂塔」給女兒當做畢業禮物，讓老師、同學看了驚訝不已，應邀觀禮的台中市議員江和樹則稱讚家長有創意。
外資大逃殺 單日砍台股935億元、史上第8
[NOWNEWS今日新聞]台股今日開低走低，挫1478點，收在43225點，終場收在最低點，外資今日大舉提款台股，成為壓垮盤面的最大賣壓來源，外資及陸資單日賣超高達935.74億元，寫下台股史上第8大...
川普再嗆伊朗已被徹底擊敗！警告將付出代價
[NOWNEWS今日新聞]美國為回應美軍阿帕契攻擊直升機遭擊落，10日對伊朗發動新一波攻擊，伊朗也展開反擊，鎖定科威特和巴林的美軍基地空襲。對此，美國總統川普（DonaldTrump）最新在社群媒體發...
林襄才被拍「緊牽馬傑森」疑轉談地下情！突PO照認了：容易暈…
娛樂中心／綜合報導台灣頂尖啦啦隊女神林襄、職棒選手馬傑森，2023年被拍到牽手、回家過夜等甜蜜畫面，但後來竟稱「沒什麼聯絡了」，一度傳出戀情見光死。沒想到今（10日）被爆出沒分手、只是轉為地下情，被目擊手牽手吃晚餐，經紀公司僅回「不會過度干涉私人生活」。對此，林襄的感情生活再次引發關注，就連發出「坐後座容易暈車」，也被一票網友點名馬傑森，笑虧「開慢一點」。
食安快訊》非常泰「九層塔」殺菌劑超標10倍 拉亞漢堡、早安美芝城也出包
台北市衛生局今（10）日公布115年4月生鮮蔬果抽驗結果，在47件產品中發現5件不符規定，其中知名餐廳「非常泰」天母店的九層塔驚見殺菌劑超標10倍。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來…
豪宅開箱竟變犯罪指南！10萬粉網紅炫富後遭洗劫 睡醒家中財物被搬空
根據《新德里電視台》（NDTV）與《今日印度》（India Today）報導，拉奇娜古賈爾除了經營YouTube頻道外，在當地也小有知名度，經常透過影片分享農村生活、家庭日常及個人收藏。案發前，她曾拍攝多支炫富影片，不僅展示黃金項鍊、手鐲、戒指等飾品，還直接將大疊現金攤放在桌...
房東整碗端走? 甜甜圈爆經營權之爭 "一脆"發文反擊
社會中心／張景涵、蔡承翰 台北報導SuperJunior銀赫的愛店、台北西門町知名脆皮甜甜圈店「一脆」，有自稱前員工爆料，原創始團隊與房東過去曾以合夥方式合作，但在品牌經營逐漸打響名號後，"房東整碗端走！"原業者被迫搬離，另行成立新品牌。但"一脆"也緊急發聲明回應，否認接手、更不是房東，反控是合夥人帳目不清才結束合作。
台股新增兩檔「關禁閉」！均20分鐘撮合 關至6月25日
櫃買中心今（10）日公告新增2檔處置股，包括系統整合廠大粽（3147）與半導體封測廠商博磊（3581），均為20分鐘撮合一次，從明（11）日起一路關至6月25日。根據最新公告，大綜和博磊被列入處置股的原因，分別是前者最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達38.85%，而後者最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達47.31%。
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。