和兄弟去泡湯！老公「狂被拍裸照」人妻直呼怪 一票人笑歪

許多男生在一起時，可能會相當沒有邊界感。一位人妻近日上網求救，原來她老公跟男生朋友一起去泡湯時，朋友直接拿手機拍下老公洗澡、泡溫泉的裸體畫面，甚至連下體也照拍不誤，讓人妻忍不住好奇，「想問大家，覺得這樣真的是因為感情好才這樣玩嗎？」，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛直言很正常。

原PO在Dcard發文表示，老公和男生朋友一起去泡湯，沒想到老公正在洗澡時，朋友竟然直接開門拍下裸體畫面，老公泡完湯在一旁休息時，朋友再度拍攝裸體畫面，甚至連老公下體都照拍不誤，讓無法理解、覺得怪異的原PO相當好奇，「想問大家，覺得這樣真的是因為感情好才這樣玩嗎？」

對此，許多男生紛紛回應，「還好吧⋯滿正常的啊⋯覺得拍照是小事」、「大驚小怪」、「男生跟好基友在一起，有時候會比較沒有邊界感！」、「管很多，能讓另一半呼吸一下空氣嗎」、「如果你老公跟他們一樣幼稚的話，那就是正常的，幼稚的男生就是這樣相處，但如果沒有，可以說他個人比較幼稚愛捉弄的」、「兄弟絕對會這樣玩」。

不過也有人開玩笑，「其實妳只是煙霧彈，他們才是真的伴侶」、「搞不好你老公相簿，也有他朋友的裸照？」、「甲甲的，被妳發現了」、「看起來你丈夫覺得沒差，那就他們高興就好囉，他們也是男以理解」。

