和加薩難民僅一線之隔 安潔莉娜裘莉突訪埃及拉法

好萊塢女星安潔莉娜裘莉週五（1/2）突訪與加薩走廊接壤的埃及拉法關口，關注加薩難民人道救援近況。

曾擔任聯合國難民總署特使的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）週五親自造訪拉法關口（Rafah Crossing）了解加薩人道救援困境。聲明中說：「我向努力克服難關運送必要物資進入加薩的人道機構了解狀況。我也看到一座擺滿物資的倉庫，這些全是被拒絕進入（加薩）的物資，主要是醫療用品。」

以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月達成停火協議，以色列當時承諾會開放拉法口岸，讓巴勒斯坦人重回家園，同時也允諾人道物資進入加薩。

不過以色列本週稍早要求非政府組織的援助機構提供工作人員資訊，否則全面禁止在加薩運作。以色列表示，此舉是為了防止哈瑪斯剝削國際援助資源。

裘莉稍早與埃及紅新月會及其他地區援助組織討論如何對加薩難民提供額外協助。她說：「必須做的事非常清楚：停火須繼續，物資運送必須繼續安全且盡速擴大進行。援助物資、燃油以及必要的醫療用品才能快速且持續大量送往加薩。」

裘莉重申：「寒冬物資以及必要醫療設備的運送不得受到延誤。每延誤一天，就會有人命損失。」

