和北市府合意解約 吳東亮透露台新新光金也是輝達客戶

全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)台灣總部，在新光人壽和北市府順利完成地上權解約後，士林科技園區的T17、T18的用地問題落幕。被視為此事件推手的台新新光金控董事長吳東亮今天(24日)受訪表示，希望社會大眾也能給予新壽管理階層肯定，期盼輝達能和北市府談判順利，真正留在台灣。他也透露，早在2、3年前，台新的AI部門就已經採購輝達晶片投入內部應用，未來和輝達也有機會在不同部門持續深化合作。

台新新光金控董事長吳東亮說：『(原音)我們本來就是他的客戶。我們在台新的AI部門，我們大概2、3年前，我們就買輝達的晶片在使用，我們就在開發，我們一些服務就漸漸在落地，我們也是用它的，本來就是輝達的客戶。』

新壽董事會21日通過與台北市政府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本，根據台新新光金代新壽公告的重大訊息內容，T17、T18市有土地地上權，合計權利金總金額為新台幣44.02億元。(編輯：陳士廉)