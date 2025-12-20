和北捷隨機攻擊有關？高雄街頭凌晨驚見煙霧瀰漫 警方調查中

高雄小港區營口路一帶今（12/20）被發現遭放置煙霧彈。讀者提供



繼北車、北捷中山站昨晚（9/19）發生煙霧彈攻擊事件後，高雄小港區營口路一帶今（12/20）凌晨0時50分也出現濃煙，民眾騎車經過時聞到強烈的塑膠異味，警消趕到後在現場發現2枚已燃燒完畢的煙霧彈。

高雄市小港分局表示，經初步調查，現場發現的2枚已燃燒完畢的煙霧彈，並非傳統的攻擊性煙霧彈，而是用於漁船的信號煙霧彈，這類煙霧彈通常用於海上救援或作為航海標誌。然而，警方仍未找到投擲煙霧彈的嫌疑人，且未發現明顯的可疑行為或危險物品。目前，警方正在擴大調查，並調閱監視器追蹤涉案者。

廣告 廣告

高雄小港區營口路一帶今（12/20）被發現遭放置煙霧彈。讀者提供

19日晚間，台北車站及中山商圈發生了連環攻擊事件，嫌犯張文先是丟擲煙霧彈、隨機砍人，目前造成4人死亡及多人受傷。案發幾小時後，Threads出現疑似嫌犯同夥發文，揚言將以「高雄車站」為下一個攻擊目標。

高雄市警方獲報後，加強市區的巡邏力度，並且開始追查相關的網路留言IP位址，意圖找到可能的嫌疑人。

更多太報報導

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺心肺」身亡

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生