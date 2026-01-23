和北約達成格陵蘭「框架協議」 川普：美國不需付費可軍事進入

美國總統川普表示，美國已跟北約針對格陵蘭的議題達成「框架協議」，美國不需要支付任何費用，就可在格陵蘭部署所需裝備，取得完整的軍事進入權。

川普強調，框架協議的相關細節仍在談判階段，不過丹麥總理佛瑞德里克森表示，北約並未被授權在格陵蘭主權問題上跟美國協商，同時強調有關格陵蘭的主權問題，丹麥絕不會讓步。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

美國、北約達成「格陵蘭框架協議」局勢緩和 美股四大指數收盤上揚

加拿大模擬遭美入侵 不排除學阿富汗打游擊

川普推「和平理事會」俄獲邀加入 傳首年出資10億美元可取得永久會籍