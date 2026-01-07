和台北市同等級！台東財力躍升第1級 饒慶鈴嘆：中央懲罰優等生

新版的《財政收支劃分法》（簡稱《財劃法》）115年度上路，由於地方財源大幅提升，中央也藉此調整各縣市財力分級。其中台東縣一口氣從第5級躍升至第1級，縣長饒慶鈴直言，這是「新年大禮包，實在令人不知怎麼回應」，中央根本是在懲罰財政優等生。

台東縣長饒慶鈴。（圖／翻攝自TPP文宣創意部YT）

長期關注公務人員權益的「台灣公務革新力量聯盟」（公革力），今（7）日在臉書以「115年財力級次大洗牌：地方第一線公務員為什麼對這份新年公告笑不出來」為題發文，並貼出主計總處公布的「115年至117年各縣市財力級次表」。

該表顯示，第1級為新竹市、新竹縣、台北市、台東縣；第2級為金門縣、花蓮縣、新北市；第3級為桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

這當中最受矚目的，就是台東縣，和新竹市、新竹縣、台北市並列為第1級，而且在112年度，台東縣被列為第5級，結果現在一口氣躍升至第1級。饒慶鈴在受訪時直言，這項新年「驚喜大禮包」實令人不知怎麼回應。

饒慶鈴談到新版財力級次大嘆中央在懲罰台東縣。（圖／翻攝自TPP文宣創意部YT）

饒慶鈴表示，台東縣近年努力降低負債、改善財政結構，現在財力等級卻跟台北市、新竹市一樣列為第1級，「這對我們來說，覺得好像是中央在懲罰我們」，這反而讓人產生「是否繼續欠債才比較有利」的錯誤示範，對地方政府並非正向鼓勵。

饒慶鈴進一步指出，以台北市和新竹縣市為例，台北市有將近300萬人口，稅收約1800億元；台東縣僅22萬人口，稅收12億元；新竹則有新竹科學園區，台東沒有任何科學園區，把台東縣和台北市和新竹縣市同等級，實在荒謬。

饒慶鈴無奈地問，「中央把我們跟台北市、新竹一樣列第一級，是不是有點錯亂？」饒慶鈴強調，財力級次的劃分，應同時考量人口規模、產業結構與地方實際稅收能力，而非僅以單一財政指標評斷。台東縣並無重大產業園區，且經濟基礎薄弱，現在卻因為遵守財政紀律而遭「升級懲罰」，讓人誤以為「繼續欠債才有利」。

各縣市財力級次表。（圖／台灣公務革新力量聯盟臉書粉專）

最後饒慶鈴再次呼籲，中央應重新檢視財力級次制度，這次的等級劃分，對於財政自律縣市的「非常不好的示範」。

