和台灣協議談定 川普再次誇耀關稅成就

美國總統川普於1月15日在社群平台Truth Social發文，歸功關稅政策為美國帶來歷史性經濟成長，他宣稱美國已從中收取數千億美元收益，幾乎沒有引發通貨膨脹，同時強化國家安全。



川普寫道：「今天公布的財務數據非常亮眼，我們的國家從未如此繁榮！許多人問我原因何在，我只用一個字回答──關稅！」

要求台灣至少投資美國2500億美元

他補充說：「我們已收取數千億美元，造成的通貨膨脹幾乎為零，我們的國家安全也從未如此堅強。上帝保佑美國。」

川普的貼文發布當天，正值美國與台灣達成一項重大貿易協議，目標是將半導體製造業遷回美國本土，並強化美國供應鏈，此舉凸顯川普長期主張關稅可用作槓桿，重振國內產業。



根據美國商務部資料，這項協議要求台灣半導體與科技企業承諾至少投入2500億美元直接投資美國，以推進「美國優先」的貿易與投資策略，另提供2500億美元信貸擔保，支持美國各地供應鏈擴張。



美台官員表示，此協議是要扭轉數十年來產業外移趨勢，美國在全球半導體製造市占率從1990年的37%降至2024年的不到10%，此現象引發華府經濟與國家安全疑慮。

未來美國半導體關稅將優先適用於在美國設廠的台灣企業，允許與國內產能擴張直接連結的進口產品免稅。

官員指出，此架構目標在獎勵投資美國勞工與工廠的企業，同時抑制對海外生產的依賴。

川普駁斥關稅引發通膨說法

協議同時呼籲台灣促進美國在多項關鍵產業投資，包括半導體、人工智慧、國防科技、通訊以及生物科技，這些領域被視為經濟競爭力與國家安全的要角。預期此投資將擴大美國企業市場進入機會，深化與台灣的科技合作，並鞏固美國在關鍵與新興產業的領導地位。

川普長期主張關稅可保護美國勞工、降低對外國對手的依賴，並在貿易談判中提供美國優勢。雖然批評者警告關稅可能推升消費者物價，川普一再駁斥此說法，指出經濟數據顯示強勁成長伴隨有限通貨膨脹。

責任編輯：許詠翔

