和同事有代溝怎麼辦？職場必學「高EQ溝通策略」3方法讓對話順暢

辦公室總有年齡差距大的同事，該如何溝通呢？口語表達與危機處理專業顧問蔡祐吉於《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利》一書中，整理職場人士最常遇到、也最關心的應對課題。書中帶領讀者洞察職場中的眉角細節，掌握各種工作準則，以及那些必須「讀空氣」才能明白的潛規則，幫助讀者提升自我競爭力、改善人際關係，為職涯大加分。以下為原書摘文：







辦公室該如何溝通？



辦公室裡，有不同年齡的同事。但是，如果想和跟自己年紀差距15歲以上的同事溝通，該怎麼措辭比較好？

A. 「這我以前也做過，你就照我講的做吧。」

B. 「你這樣太天真了啦，我教你正確做法。」

C. 「這方向滿新穎的，我以前沒遇過，想聽你怎麼想的。」









正解是C，這樣說結合「尊重＋學習＋合作」語氣，讓對方感受到你不是來主導，而是來連結。年齡，不是障礙，而是「背景差異」我們常把「代溝」想得太嚴重，實際上，年紀只是你成長背景的差別，不是你溝通能力的限制。

真正讓你難以交流的，往往不是年齡，而是：

太快下定義：「他們就是這樣。」

太急著說服對方：「你那套已經過時了。」

要拉近彼此，你需要的不是語言力，而是「同理＋轉譯＋合作意識」。





3種跨世代溝通策略



在這種情況下，我提供3種方法，可以運用在跨世代溝通上，保證能夠減少很多溝通上的不順喔！

1. 請教法：讓資深者感受到被尊重，讓年輕人感受到被重視

和年長者溝通→用「請教」打開對話。例句：「這份報價書我在細節安排上被卡住了，想問問您以前有沒有遇過類似狀況，您會怎麼處理？」這樣說：❶表達尊敬；❷展現你是在學習，不是在挑戰；❸一開口就拉近彼此的關係，一舉數得。

和年輕同事溝通→改「指令」為「邀請」。例句：「你之前提到用AI自動分類報表，我很好奇怎麼操作，這週有空能不能教我一下？」

這樣說：❶展現了開放的態度；❷符合年輕人喜歡「分享知識」，而不是「被指示」的習慣；❸讓關係升級成「互助」，而不是「上對下」。

2. 對比法：舊經驗＋新做法，讓對方感受到互補價值

你可以這樣說：「我們以前寄Email跑3輪才定下時間，現在你們用軟體系統直接預約，真的方便很多！」或者：「你這段文案切得很好，我以前也遇過類似推廣案，但當時的限制比較多，我可以分享一下當時怎麼處理。」這樣說：❶不否定彼此；❷讓經驗與創意對話，而不是打架。

3. 吸引法：讓彼此好奇對方，產生交流動機

和不同世代溝通，不要只談工作，也可以偶爾問點對方感興趣的事。對資深者問：「以前你們是怎麼做客戶管理的？跟現在差很多吧？」對年輕人問：「你們平常都在哪裡看新聞？還有人在用Facebook嗎？」因為保有好奇心，其實是一種尊重；而世代間的交流，就是從理解彼此的語言開始的。

避免踩雷的小提醒

不過，要留意的是，在與不同世代的同事溝通時，千萬別說下列3句話。

「我們以前不是這樣的。」→聽起來像在否定變化

「你們年輕人就是⋯⋯。」→聽起來像在貼標籤

「這很簡單啊，怎麼不會？」→聽起來像在羞辱能力

請你改說：

「我以前的做法是這樣，不過現在的方式也很有趣。」

「我們來看看有沒有新的搭配方法。」

「我也第一次接觸這種做法，我們一起研究一下好嗎？」

代溝不可怕，可怕的是你用自己的方式，去否定別人的語言。年齡的距離，靠理解來拉近；溝通的落差，靠好奇來彌補。你不需要「裝懂」，只需要願意「聽懂」。真正會說話的人，不只要跨部門，更要跨世代。

（本文摘自／升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察／方智出版）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為和同事有代溝怎麼辦？職場必學「高EQ溝通策略」3方法讓對話順暢