和吳乃仁吃豪奢宴送懲戒！檢察官鞠躬道歉「講這些」 法務部求罰俸6月：慷他人之慨

檢察官徐名駒參與吳乃仁的飲宴遭移送懲戒，他出庭時感嘆規範過時，恐影響1400名檢察官的交友權。侯柏青攝。



台北地檢署檢察官徐名駒揪4名同事和舊識陳啟莊、民進黨大老吳乃仁共進6萬元豪奢宴，被移送懲戒。懲戒法院今開庭，他當庭鞠躬道歉，強調〈檢察官倫理規範〉頒布10多年，物價早已飆漲160%，3000元的門檻不合時宜，將害1400名檢察官不敢交朋友。法務部建請罰俸6月，反批他早知業者會埋單，還找檢察官赴宴，分明是「慷他人之慨」。合議庭訂1/23宣判。

時間回到前（2024）年12月26日，立委黃國昌踢爆有5名檢察官和吳乃仁吃豪奢宴，台北市議員侯漢廷的臉書後續秀出狗仔偷拍照，佐證徐名駒在內的5名北檢檢察官和人力仲介業者陳啟莊、吳乃仁到星級餐廳「Ad Astra」飲宴，檢察官自清不知道吳乃仁會到場。北檢後續展開內部調查，證實檢察官們吃每客超過6千元的豪奢套餐，最後由陳啟莊支付58696元餐費，檢方自清，將5檢全部移送檢察官評鑑委員會。

檢評會認定，現場沒有影響檢察官執行職務公正的疑慮，吳乃仁也是臨時到場，但考量徐名駒在案件曝光後才轉帳6萬元付餐費，主觀上有「接受招待的意思」，違反〈檢察官倫理規範〉情節重大，報請法務部交付職務法庭審理。至於4名檢察官則因「自始誤認」是徐名駒埋單，認定評鑑不成立。

新黨台北市議員侯漢廷在臉書曝光吳乃仁與北檢檢察官餐敘照片。資料照。翻攝臉書

法務部建請罰俸6月

懲戒法院今天開庭，由合議庭審判長張棋祥、受命法官楊坤樵、陪席法官何俏美及參審員、兒童福利聯盟文教基金會董事賴月蜜及政治大學法律學系教授詹鎮榮共同審理。

審判長問法務部對於懲戒的意見，法務部強調，檢察官有謹言慎行、潔身自愛的義務，應該避免在外行為給人不公正的印象及影響司法廉潔。

法務部措詞強硬地說，徐名駒餐敘時已知更改餐廳地址為「Ad Astra」，也可以預見這場聚餐最後會由陳啟莊埋單，還是邀來4名檢察官餐敘，形成「多名檢察官受他人高價招待的外觀」，這不適合宜的社交活動，而且會讓一般人質疑檢察官的公正廉潔，違規情節重大，建請合議庭對他罰俸6個月。

民眾黨主席黃國昌爆料，吳乃仁入高檔餐廳，席間還有北檢檢察官徐名駒。資料照。翻攝黃國昌臉書。

徐名駒鞠躬道歉：倫理規範要翻修

「這件牽連到無辜的人，造成大家困擾，我深感抱歉…我對部長感到不好意思，讓他被立委質詢，我很過意不去…」」徐名駒開庭臉色凝重，一開場就當庭向法務部代表鞠躬道歉。

徐名駒接著解釋，他和陳啟莊認識很久，但對方不知道他是檢察官，「我一路以來都非常低調，把公部門的檢察官工作和私部門的教育領域分得很開，我發文、出席論壇，都是用『老師』的身分參與，陳啟莊一直以為我是老師，他都叫我『教授』。」

徐名駒話鋒一轉提到，當天是「回請」（陳啟莊），他解釋，自己其實從2022年開始推動永續教育，當時就把老友陳啟莊列入共同推動的夥伴，「我也在YouTube頻道推出過3個節目，第一集就採訪陳啟莊。」他另說，當天還送了陳啟莊價值8000元價值的禮物，就是照片裡的那一袋，他說，自己主動說要請客，他因為不想欠人，因此付了6萬元給陳啟莊，甚至超過陳啟莊付的餐費。

徐名駒確實推動教育ESG，在YouTube上也可見到指導的學生們訪談、討論請教ESG、RBA等在國內外的發展。翻攝YT

他哀怨地說，「當時我忙著發表文章，瘋狂利用公餘時間趕稿子，12/24我還身體不適住院，隔天才出院，餐敘當（12/26）天，我為了實踐公正轉型，還抱病參加，如果是好朋友，我們吃滷肉飯都高興啊，我怎麼會是惡意受招待？」

但他也說，因緣際會下遇到這件事也有收穫，深入研究倫理規範後發現，倫理規範裡把收受財物混合在一起，適用上恐有疑慮，他侃侃而談，「以婚宴為例，如果去三星級到五星級的餐廳，一桌至少要35000元以上，10個人來算，一個人就要3500元，如果是這樣計算，司法官參加婚宴是否會有問題？可能會有3700名司法官受影響，如果依照檢察官倫理規範，就會有1400名檢察官受影響，所以本件不能受3000元的標準來算，要用例外規定才合理。」

徐名駒指出，規範與對稱，不只是物理學，法律學也是如此，有原則就有例外才合理，若以3000元作為標準，可能讓1400名檢察官受到波及，「最危險的是司法首長，若參加屬下的婚宴，不就是職務指揮監督上有利害關係之人嗎？司法是很脆弱的族群，如果硬塞的話，就是『削足適履』，會讓司法進退失據，為了保護公務員和全體司法官，希望修正公務員倫理規範及檢察官倫理規範，從公正轉型高度，將道德性的倫理規範從寬認定。」

徐名駒對永續ESG研究深入，曾就「公司治理與企業社會責任」等議題發表演講。資料照。徐名駒提供

律師：在聊宇宙爆炸、野生小動物

徐名駒的委任律師則說，〈檢察官倫理規範〉是2008年制訂的，距今已經17年了，物價飆漲近160%，顯然不合時宜。而且徐名駒和陳啟莊是研究推廣永續教育ESG議題的夥伴，陳啟莊根本不曉得他是檢察官，同行4名檢察官參加過ESG研討會，也是徐名駒常請益的對象，徐為了感謝他們才請吃飯。

律師也說，徐名駒不知道吳乃仁會到場，服務員也不知道5名檢察官的身分。且本案是「回請」性質，徐名駒也送了將近8000元的健康食品給陳啟莊，雙方原本要約在「MY 灶」（輝達執行長黃仁勳的愛店），這家餐廳很平實，後來臨時改約「Ad Astra」也不是知名高消費餐廳，可見徐無意接受豪奢飲宴。

律師強調，談話內容聊到人力仲介、宇宙爆炸、野生小動物、運動法和ESG評鑑，跟檢察官職務沒有任何關連，不會有人認為影響檢察官的公正廉潔，請求免議、不付懲戒或申誡。

律師拿出徐名駒2021年到2024年的考核紀錄表求情，律師也指，徐名駒因為此案考績吃「丙」，損失了40多萬獎金，若合議庭還是認為必須懲戒，請審酌他平時認真且平實，「他極富善良溫暖，在開庭時還曾自掏腰包協助被害人拿回被害款項，他是個有愛心的人，不是一個故意去吃豪奢飯的檢察官」。

他講修法，法務部怒了：慷他人之慨

法務部代表聽到徐名駒陳述的一席話，立刻當庭回嗆說，為什麼認為徐名駒情節重大？他雖然說這是為了謝謝4名檢察官提供ESG建言才邀宴，但他早就預見陳啟莊會付錢，卻帶著好幾個檢察官一起參加，讓這件事情的外觀變成「多名檢察官接受高價飲宴」，還引發社會譁然。法務部表示，這只是「慷他人之慨」而已，一開始根本不是他付的，事情被披露後，徐名駒才付錢給陳啟莊。

法務部另抨擊，徐名駒稱陳啟莊不知道他的職業，因此不會影響檢察官形象。「檢察官應該認知到自己的身分，理應自我克制，對廉潔也要自我要求，不是一句『對方不知道檢察官身分』，就可以逾越限制。」

法務部代表砲火全開，強調「徐名駒口頭說抱歉，但後來又說規範必須調整，顯然他對於檢察官倫理規範的解釋，對自己的不當行為無感，他花了那麼多時間以『婚宴』為例作解釋，難道他自己去參加婚宴不包括在這裡面嗎？怎麼會用這個方式去理解〈檢察官倫理規範〉？只要檢察官的行為損害司法公信，違背社會對於檢察官職務的合理期待，就違反檢察官倫理規範。」

法務部代表說，〈檢察官倫理規範〉不是像徐名駒所講的這樣用，建請合議庭審酌他行為後的態度，作為衡量懲處的參考。

徐名駒見法務部誤解其意思，也趕緊解釋說，「我講這些，沒有對法務部不敬的意思，法務部是我非常愛護的機關，我只是發表對於規範的看法….我很希望能貢獻法務部，尤其是在公正轉型方面，我在公職上盡心盡力，尤其是柔性司法付出這一塊…」他語帶懊悔地說，「我已經深刻檢討、自我反省，請合議庭斟酌給予適當判決。」

審判長張棋祥宣布全案辯論終結，訂1/23早上10點宣判。

