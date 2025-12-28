和吳宗憲私下喬好「一人選縣長、一人選立委」？陳琬惠回應了

即時中心／徐子為報導



儘管前晚宜蘭外海發生規模7強震，民眾黨主席黃國昌今（28）天仍按原定行程，出席「全國小草集結挺琬惠，用行動改變宜蘭」活動，外界好奇，這月初已被民眾黨提名選2026宜蘭縣長的陳琬惠，是否私下有跟藍委吳宗憲私下喬好「一人選縣長、一人選立委」？陳琬惠回應時則否認，認為現階段就是各自努力，未來藍白在宜蘭會共推一個候選人。





陳琬惠表示，現階段不管是吳宗憲或張勝德，黃國昌跟鄭麗文藍白黨主席也有一定的共識，現階段就是大家各自努力，未來藍白會組成一組，合推一個最強的候選人。



陳琬惠否認有「一人選縣長、一人選立委」情事，她從12月3號被民眾黨提名起，就是不顧一切往前衝，希望可以得到宜蘭縣民的認同跟支援，可以在2026勝出。





