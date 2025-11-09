和吳怡農同場沒同框 蔣萬安喊「選舉還久」：全力推動市政

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前表態爭取民進黨題名參選台北市長，今天（9日）他和台北市長蔣萬安剛好都出席同一場活動，但兩人並未碰面。對於選戰議題，蔣萬安說，距離選舉還有很長一段時間，現在就是全力推動各項市政。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

吳怡農日前赴民進黨中央黨部，遞交台北市長參選意願表，他表示，過去5年來他成立壯闊台灣聯盟，專注於社會韌性建設，透過社區合作、國際接軌及科技創新，努力解決民眾生活中的各種問題，他認為自己的多元背景，包括商業領域、金融投資、公部門及非營利組織的經驗，可以為台北市的未來帶來正向貢獻。

面對外界質疑沒有公職歷練，他則以前總統蔡英文及前台北市長柯文哲為例，稱政治素人同樣能在選舉中取得成功。吳怡農還說，蔣萬安的政治經歷也僅限於待過一個立委辦公室，吳怡農認為選民更重視候選人的主張、能力與信任度。

吳怡農。（圖／中天新聞）

蔣萬安今天和吳怡農都出席電器盃節能公益路跑活動，不過兩人並沒有碰面。吳怡農雖然左手臂仍掛著吊帶，但也積極參與活動和大家一同跳熱身操，他並指出，「身體一定要好好的照顧，不然會跟我一樣，太早就要進廠維修。」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安受訪時表示，「選舉還有很長一段時間，我想現在就是全力推動各項市政， 只要是為了台北市民的福祉，對台北整體未來長遠發展有利的事情，我一定全力以赴。」

