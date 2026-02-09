和大S結婚4周年...具俊曄靜坐墓前慶祝 網友曝兩人對話

2月8日是大S和具俊曄結婚4周年。（圖／翻攝自微博）





女星大S去年2月2日離世，享年48歲。昨（8日）是大S和具俊曄結婚4周年的紀念日，有網友去金寶山探望大S時候，看見具俊曄依舊靜坐陪伴在側，並曝光對話內容。

網友分享具俊曄在墓前陪伴大S度過結婚4周年，準備了蛋糕和紅酒。（圖／翻攝自微博）

有網友分享自己昨天去金寶山獻花悼念大S時候，具俊曄也在，並且有聊了一下，網友和具俊曄表示大家都想念他，希望他早日回歸做音樂，具俊曄則請網友代為轉達感謝大家的喜愛。

此外，該網友也分享了墓園的照片，可以看見打理的相當乾淨，並且還有許多鮮花，有粉色、白色的玫瑰和向日葵，並且墓碑胖還有一個精緻的巧克力蛋糕，並附有紅酒和玻璃杯，應該是具俊曄特意準備和大S一起慶祝周年。



