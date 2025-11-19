和太子集團淵源在哪？姚惠珍全說了 連轟《壹蘋》老闆10問題：是否認識陳志？

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

柬埔寨「太子集團」涉嫌在台洗錢案越滾越大，從媒體轉戰名嘴的姚惠珍昨（18）日在臉書發文「壹蘋竟跟太子有淵源？」，影射壹蘋新聞網以及即時影音串流平台17LIVE與太子集團有關係，引發外界討論。對此，壹蘋新聞網及17LIVE皆發布聲明駁斥，壹蘋方面強調將對姚惠珍提告誹謗，17LIVE則表示將視情況採取法律行動。

姚惠珍昨日在臉書發文，以「壹蘋竟跟太子有淵源？！#17直播 #假八卦真鬥爭？」一句話暗示《壹蘋新聞網》與太子集團之間有所牽扯。對此，《壹蘋新聞網》當日晚間火速發表聲明，駁斥姚惠珍說法，強調壹蘋針對「太子集團事件」均製作一系列深入報導，為立場中立之媒體，並否認與17LIVE有任何合資或從屬關係，對於姚惠珍未盡查證就於社群平台發布不實訊息一事，壹蘋將委任律師對姚惠珍提告誹謗。

廣告 廣告

面對壹蘋聲明喊告，姚惠珍昨深夜再度發文，揭露她所說「壹蘋跟太子有淵源」一事的內幕。蘋果日報創辦人黎智英因受港版《國安法》指控，於2020年8月遭拘捕，黎智英入獄後，外界多次傳出不同投資勢力意圖買下台灣《蘋果日報》。2022年，新加坡籍商人潘杰賢與香港商人黃浩曾提出收購意願，但經「經民連」調查後懷疑背後涉及中資，我國政府最終未核准交易。而後，潘杰賢另延攬部分原《蘋果》員工成立《壹蘋新聞網》。

據《壹蘋新聞網》出版公司「龍承創意股份有限公司」的公開資料顯示，其合夥人之一為新加坡投資人張鐘予，該人士與中國黨政關係良好，且曾任職新加坡主權基金「祥峰投資」。祥峰投資亦涉及本次的「太子集團」風暴當中。

此外，潘杰賢與藝人黃立成過去曾共同創立「17直播」。黃立成後來完全撤出持股，台灣17直播後來獲得祥峰投資（張鐘予前公司）入股並於新加坡上市。2023年底，新加坡籍陳秀玲出任17直播董事。美國司法機關今年10月起訴太子集團，揭露其跨國詐騙網路，並扣押12.8萬枚比特幣，調查結果顯示，陳秀玲竟然是太子集團首腦陳志的大帳房，掌控海外資產調度，甚至也名列美方制裁名單。

姚惠珍指出，潘杰賢除為17直播創辦人，同時也是壹蘋新聞網的老闆；而17直播董事陳秀玲則被認定是太子集團陳志的左右手，並掛名「台灣太子不動產」董事長，堪稱是實質指揮太子集團台灣分部運作的領導人。

「既然壹蘋要告我，那我就請問壹蘋的老闆潘杰賢幾個問題」，姚惠珍質問，潘杰賢是否認識太子集團首腦陳志，是否曾在台灣、新加坡、香港跟中國見過陳志，並質疑17直播、壹蘋與太子集團台灣8家公司跟太子集團新加坡公司有無任何資金往來。

除了與陳志的交情之外，姚惠珍續向潘杰賢拋出問題，是在何時台灣太子不動產董事長陳秀玲，以及是否知悉陳秀玲在太子集團「大掌櫃」的地位，「是否延攬陳秀玲出任17直播董事？對於陳秀玲竟是詐騙集團大掌櫃，又名列美國制裁名單，有何看法？」

另外，潘杰賢沒能買下台灣蘋果日報，因此成立新媒體並特別取名為《壹蘋》，致敬黎智英意味濃厚，姚惠珍問道，「同為媒體經營者，請問潘杰賢老闆是否願意公開譴責中國共產黨侵害人權？是否願意公開聲援黎智英？是否願意公開要求中華人民共和國香港特區政府，應該儘速釋放黎智英？」

對於姚惠珍18日在臉書發文「壹蘋竟跟太子有淵源？」影射壹蘋新聞網以及17LIVE與太子集團有關係一事，兩家公司分別於18日和19日發布聲明嚴正駁斥：

【壹蘋新聞網聲明全文】

《壹蘋新聞網》針對姚惠珍女士以「壹蘋與太子有淵源？」等言論，影射本公司與太子集團有關，特嚴正聲明如下：

1.《壹蘋新聞網》為立場中立之媒體，對於重大新聞均秉持新聞專業進行深入報導，針對「太子集團事件」均製作一系列深入報導，新聞專業不容踐踏！

2.《壹蘋新聞網》與「17LIVE」間並無任何合資、合夥或從屬等關係，實際上為各自獨立運行之公司、彼此並無相關連，因此對於姚惠珍女士此等未盡查證，即於網路社群平台發布不實訊息，將本公司與太子集團進行不當連結等言論，嚴重侵害《壹蘋新聞網》聲譽。

3.本公司將委任律師對姚惠珍女士進行刑事誹謗罪之追訴，並發布聲明如上，以正視聽。

【17LIVE聲明全文】

1.如《壹蘋新聞網》所發聲明：「17LIVE」與《壹蘋新聞網》間並無任何合資、合夥或從屬等關係，實際上為各自獨立運行之公司、彼此並無相關連，潘杰賢先生現雖為17LIVE集團非執行董事長，但不介入集團營運管理。

2.太子集團事件爆發後，本集團於10月16日業已立即發出聲明，以正視聽：17LIVE 集團與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）間互動僅限於其在集團擔任獨立董事的角色，並未參與集團任何業務及營運相關事務。此外，17LIVE從未與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）、其任職公司 DW Capital，或其關聯企業與個人有任何商業往來。與太子集團也未有往來。陳秀玲女士已辭去獨立董事職務。

3.姚惠珍女士未盡查證義務，即於網路社群平台發布不實訊息，將17LIVE與太子集團進行不當連結等言論，嚴重侵害公司聲譽，本公司對此深表遺憾，將保留採取法律行動以維護公司商譽之權利。

4. 本公司亦呼籲媒體與網路意見領袖應秉持報導中立之立場，且盡到查證之原則，避免發布未經證實、或片面推測等不實訊息，以免損及報導對象之商譽。對於任何個人或機構、公司的不實指控，本公司執行零容忍的立場，將視情況採取法律行動，以維護公司的名譽與權益。

更多FTNN新聞網報導

太子集團涉在台洗錢！檢調發動第2波搜索 8人到案4人獲交保

「太子集團」7神秘金主政商人脈深厚 陳志只是人頭！集團被抄金流仍源源不絕

太子集團日賺1億！ 他翻起訴書驚見：靠「中國國安部、公安部」規避查緝

