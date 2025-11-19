和太子集團淵源在哪？姚惠珍全說了 連轟《壹蘋》老闆10問題：是否認識陳志？
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
柬埔寨「太子集團」涉嫌在台洗錢案越滾越大，從媒體轉戰名嘴的姚惠珍昨（18）日在臉書發文「壹蘋竟跟太子有淵源？」，影射壹蘋新聞網以及即時影音串流平台17LIVE與太子集團有關係，引發外界討論。對此，壹蘋新聞網及17LIVE皆發布聲明駁斥，壹蘋方面強調將對姚惠珍提告誹謗，17LIVE則表示將視情況採取法律行動。
姚惠珍昨日在臉書發文，以「壹蘋竟跟太子有淵源？！#17直播 #假八卦真鬥爭？」一句話暗示《壹蘋新聞網》與太子集團之間有所牽扯。對此，《壹蘋新聞網》當日晚間火速發表聲明，駁斥姚惠珍說法，強調壹蘋針對「太子集團事件」均製作一系列深入報導，為立場中立之媒體，並否認與17LIVE有任何合資或從屬關係，對於姚惠珍未盡查證就於社群平台發布不實訊息一事，壹蘋將委任律師對姚惠珍提告誹謗。
面對壹蘋聲明喊告，姚惠珍昨深夜再度發文，揭露她所說「壹蘋跟太子有淵源」一事的內幕。蘋果日報創辦人黎智英因受港版《國安法》指控，於2020年8月遭拘捕，黎智英入獄後，外界多次傳出不同投資勢力意圖買下台灣《蘋果日報》。2022年，新加坡籍商人潘杰賢與香港商人黃浩曾提出收購意願，但經「經民連」調查後懷疑背後涉及中資，我國政府最終未核准交易。而後，潘杰賢另延攬部分原《蘋果》員工成立《壹蘋新聞網》。
據《壹蘋新聞網》出版公司「龍承創意股份有限公司」的公開資料顯示，其合夥人之一為新加坡投資人張鐘予，該人士與中國黨政關係良好，且曾任職新加坡主權基金「祥峰投資」。祥峰投資亦涉及本次的「太子集團」風暴當中。
此外，潘杰賢與藝人黃立成過去曾共同創立「17直播」。黃立成後來完全撤出持股，台灣17直播後來獲得祥峰投資（張鐘予前公司）入股並於新加坡上市。2023年底，新加坡籍陳秀玲出任17直播董事。美國司法機關今年10月起訴太子集團，揭露其跨國詐騙網路，並扣押12.8萬枚比特幣，調查結果顯示，陳秀玲竟然是太子集團首腦陳志的大帳房，掌控海外資產調度，甚至也名列美方制裁名單。
姚惠珍指出，潘杰賢除為17直播創辦人，同時也是壹蘋新聞網的老闆；而17直播董事陳秀玲則被認定是太子集團陳志的左右手，並掛名「台灣太子不動產」董事長，堪稱是實質指揮太子集團台灣分部運作的領導人。
「既然壹蘋要告我，那我就請問壹蘋的老闆潘杰賢幾個問題」，姚惠珍質問，潘杰賢是否認識太子集團首腦陳志，是否曾在台灣、新加坡、香港跟中國見過陳志，並質疑17直播、壹蘋與太子集團台灣8家公司跟太子集團新加坡公司有無任何資金往來。
除了與陳志的交情之外，姚惠珍續向潘杰賢拋出問題，是在何時台灣太子不動產董事長陳秀玲，以及是否知悉陳秀玲在太子集團「大掌櫃」的地位，「是否延攬陳秀玲出任17直播董事？對於陳秀玲竟是詐騙集團大掌櫃，又名列美國制裁名單，有何看法？」
另外，潘杰賢沒能買下台灣蘋果日報，因此成立新媒體並特別取名為《壹蘋》，致敬黎智英意味濃厚，姚惠珍問道，「同為媒體經營者，請問潘杰賢老闆是否願意公開譴責中國共產黨侵害人權？是否願意公開聲援黎智英？是否願意公開要求中華人民共和國香港特區政府，應該儘速釋放黎智英？」
對於姚惠珍18日在臉書發文「壹蘋竟跟太子有淵源？」影射壹蘋新聞網以及17LIVE與太子集團有關係一事，兩家公司分別於18日和19日發布聲明嚴正駁斥：
【壹蘋新聞網聲明全文】
《壹蘋新聞網》針對姚惠珍女士以「壹蘋與太子有淵源？」等言論，影射本公司與太子集團有關，特嚴正聲明如下：
1.《壹蘋新聞網》為立場中立之媒體，對於重大新聞均秉持新聞專業進行深入報導，針對「太子集團事件」均製作一系列深入報導，新聞專業不容踐踏！
2.《壹蘋新聞網》與「17LIVE」間並無任何合資、合夥或從屬等關係，實際上為各自獨立運行之公司、彼此並無相關連，因此對於姚惠珍女士此等未盡查證，即於網路社群平台發布不實訊息，將本公司與太子集團進行不當連結等言論，嚴重侵害《壹蘋新聞網》聲譽。
3.本公司將委任律師對姚惠珍女士進行刑事誹謗罪之追訴，並發布聲明如上，以正視聽。
【17LIVE聲明全文】
1.如《壹蘋新聞網》所發聲明：「17LIVE」與《壹蘋新聞網》間並無任何合資、合夥或從屬等關係，實際上為各自獨立運行之公司、彼此並無相關連，潘杰賢先生現雖為17LIVE集團非執行董事長，但不介入集團營運管理。
2.太子集團事件爆發後，本集團於10月16日業已立即發出聲明，以正視聽：17LIVE 集團與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）間互動僅限於其在集團擔任獨立董事的角色，並未參與集團任何業務及營運相關事務。此外，17LIVE從未與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）、其任職公司 DW Capital，或其關聯企業與個人有任何商業往來。與太子集團也未有往來。陳秀玲女士已辭去獨立董事職務。
3.姚惠珍女士未盡查證義務，即於網路社群平台發布不實訊息，將17LIVE與太子集團進行不當連結等言論，嚴重侵害公司聲譽，本公司對此深表遺憾，將保留採取法律行動以維護公司商譽之權利。
4. 本公司亦呼籲媒體與網路意見領袖應秉持報導中立之立場，且盡到查證之原則，避免發布未經證實、或片面推測等不實訊息，以免損及報導對象之商譽。對於任何個人或機構、公司的不實指控，本公司執行零容忍的立場，將視情況採取法律行動，以維護公司的名譽與權益。
更多FTNN新聞網報導
太子集團涉在台洗錢！檢調發動第2波搜索 8人到案4人獲交保
「太子集團」7神秘金主政商人脈深厚 陳志只是人頭！集團被抄金流仍源源不絕
太子集團日賺1億！ 他翻起訴書驚見：靠「中國國安部、公安部」規避查緝
其他人也在看
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 8 小時前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 4 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 12 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 6 小時前
今永昇太接受6.8億合格報價共4人破歷史紀錄！美媒點出「關鍵原因」
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊日籍投手今永昇太在休賽季成為自由球員，不過今天接受球團提出的FA補償制度合格報價（Qualifying Offer），將以1年2202.5萬美元（約新台幣6.8億元）續留，其中包含今永昇太在內共有4人接受合格報價，創下史上新高，美媒也點出關鍵因素。FTV Sports ・ 10 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前