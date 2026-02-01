和女友初夜夢碎！處男太大慘遭拒 上網求助：很沮喪

許多情侶都希望能夠進行親密接觸。（示意圖／翻攝自pixabay）





許多情侶都希望能夠進行親密接觸，然而一名男網友近日在論壇Dcard困擾求助「女友說我大不想跟我行房」，分享自己與交往一年多女友在親密關係上的挫折，引發網友熱議。

原PO表示，自己與女友交往約14個月，跨年夜前夕女友曾暗示想進一步發展，讓他相當期待。由於自己仍是處男，他事前特地做足準備，包括研究保險套尺寸、購買潤滑液，並觀看相關教學影片，希望能讓彼此有好的第一次經驗。

跨年夜當天，兩人入住旅館後展開親密互動，然而在準備進入正題時，女友注意到他的生理尺寸，驚訝表示「覺得有點粗」，並直言「比我前兩任的大有點多」。原PO為此嘗試放慢節奏，但女友仍因疼痛難以適應，最後提出暫停，改以其他方式結束。

原PO描述，這段「處男人生第一次與相愛的人的愛愛旅程就畫下句點了」，讓他感到相當失落。事隔約兩週，女友主動提出想再嘗試一次，但情況仍未改善，女友依舊因不適而無法順利進行。兩人因此感到沮喪，原PO坦言：「我們倆之間情感上很契合，但卻在性方面不合。」原PO強調自己並非炫耀，而是真心求助，希望有經驗的網友能給予建議，協助他們找出解決方式。

貼文曝光後，也引發不少網友從生理、心理與溝通層面提出看法，「做這件事潤滑不用省，我都買有加大麻的那牌可以試試，也有出套子，總之就前戲多一點潤滑當免錢的塗」、「潤滑很重要，套套用岡本、丸龜那種水感的款式」、「潤滑劑用多點看看，不過有時候性器這就很妙有些人就是剛好不適合所以怎麼做都沒用，我自己本身不大也遇過進去就痛的沒辦法做，但也遇過很合的」、「除了潤滑要夠，還要適度幫女友按摩，讓女友比較放鬆」。

