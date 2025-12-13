和女友玩環球影城！32歲男坐雲霄飛車喪命 死因曝光

美國佛羅里達州環球影城近期傳出一起重大遊樂設施死亡事故，一名32歲男子在搭乘園區知名雲霄飛車「星塵賽車手（Stardust Racers）」時不幸喪命。（圖／翻攝自環球影城官網）





美國佛羅里達州環球影城近期傳出一起重大遊樂設施死亡事故，一名32歲男子在搭乘園區知名雲霄飛車「星塵賽車手（Stardust Racers）」時不幸喪命，消息曝光後震撼各界，也引發外界對大型遊樂設施安全性的高度關注。

根據《美聯社》與《NBC》等美國媒體報導，事故發生在園區高速雲霄飛車「星塵賽車手（Stardust Racers）」上。一名32歲男子凱文．羅德里奎茲．薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）於乘坐過程中疑似因身體無法穩定固定，在高速行進時多次與車廂結構發生劇烈碰撞，最終因傷勢過重身亡。

警方於本週公布調查結果，法醫鑑定指出，其死因為多處鈍器創傷，整起事件被判定為意外事故。調查報告指出，薩瓦拉本身罹患脊椎相關疾病，日常行動需使用輪椅輔助。園區在設施入口處設有明確警示，提醒背部或頸部有疾病者不建議搭乘高速雲霄飛車，但薩瓦拉仍於當天與女友一同上車，體驗這座最高時速可達每小時100公里的雙軌發射式設施。

調查人員表示，現場工作人員的操作流程符合既定規範，並未發現明顯的人為疏失。然而部分證詞提及安全裝置可能存在異常狀況。調查報告指出，薩瓦拉的安全壓桿在固定時曾出現需多次反覆按壓才能完成鎖定的情形。薩瓦拉的女友在證詞中描述，列車進入首個高速下坡後，男友的身體疑似因固定不足而向前傾出，頭部多次猛烈撞擊，她曾試圖拉住對方，卻無法阻止悲劇發生。

當列車停止運行後，一名在場的醫師目擊者表示，薩瓦拉癱軟地倒在座位上，手臂懸垂在車廂外，傷勢極為嚴重，甚至出現大腿骨折的情況。根據環球影城醫護人員留下的紀錄，設施停下時，薩瓦拉幾乎已從座位滑落，僅被安全桿勉強卡住，臉部與身體多處可見明顯外傷。儘管工作人員立即展開急救，但最終仍回天乏術。截至目前，佛羅里達州環球影城尚未針對此事件發布進一步的官方說明，也未宣布是否暫停或關閉相關設施。

