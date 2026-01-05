和好訊號？馬斯克曬與川普夫妻共進晚餐照

美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前因「大而美法案」隔空交火，雙方甚至一度決裂。不過，馬斯克近日在社群平台發文，貼出一張與川普及第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）共進晚餐的照片，引發外界關注兩人關係是否出現回溫跡象。

馬斯克4日在X上發文表示「昨晚和川普總統及第一夫人共進了一頓愉快的晚餐」，並補上一句「2026年將會很精彩！」貼文也附上一張照片，福斯新聞指出，照片拍攝於佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）3日晚間的活動現場。

馬斯克曾在去年5月底卸任美國政府職務後，曾在X發文批評川普政府的「大而美」預算法案，並以強烈措辭表達不滿；川普方面也曾回應對馬斯克的批評「非常失望」，更稱「馬斯克已經瘋狂了」，並在受訪時表示無意修復兩人關係，雙方其後多次隔空交火。如今馬斯克貼出與對方共進晚餐的照片，與先前隔空交火的氛圍形成對比，雙方關係是否回溫備受外界關注。

