和妻吵架「他嗆到被警掏槍壓制」…嬤一動作也慘被銬

社會中心／高雄報導

面對暴怒的民眾、攻擊自身並拉扯配槍的老婦，警員展現強勢作為。（圖／翻攝畫面）

高雄一名馮姓男子日前因為與妻子吵架，憤而開車到對方家堵人；由於馮男將車開到路中央、擋到其他人出入，所以便報警情求協助。沒想到，警方到場後，馮男不僅情緒失控，甚至怒嗆警員是「有牌流氓」，警方不得已拔槍警戒，而阿嬤由於擔心孫女婿安危竟也加入戰局，雙方爆發拉扯，造成警員手臂、右膝擦挫傷，最後孫女婿和阿嬤，通通被壓制上銬，依妨害公務和傷害罪移送法辦。

這起警民衝突發生在10月27日下午1時許，大寮區一名洪姓婦人（70歲）撥打110指出，孫婿馮男（32歲）因與孫女阮女（29歲）發生口角，將車擋在家門口，要求妻子出面說清楚，影響鄰居進出，因而報警請求協助。

警方到場時，馮男雖第一時間移車，但因仍卡在巷口阻礙交通，警員再度勸導時，他卻情緒爆發，除了拒絕下車受檢，還對警員大吼大叫、連番爆粗口，更嗆言「我有犯法嗎？那你開單啊！有牌流氓是不是」；期間，洪婦看到警員拔槍，情急之下抓住警員的手，導致警員手臂、右膝擦挫傷，最終洪婦和馮姓孫女婿雙雙被以妨礙公務上銬移送。

警方強調，現場影像顯示員警拔槍時槍口始終朝地面，僅為防止馮男駕車衝撞及嚇阻失控行為，並無對人指槍或執法過當情形，但應對態度確有改進之處，核予申誡處分，未來將持續強化警員與民眾的應對。



