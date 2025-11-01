和宋濤確立1事！蕭旭岑：鄭麗文上任國共交流恢復到馬英九時期
記者陳思妤／台北報導
國民黨今（1）日召開全代會，國民黨新任主席鄭麗文將正式就任，但在上任前夕她接受《德國之聲》時竟高喊俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引起爭議。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天將接任副主席，談到此事，他稱，美國總統川普也被問過，為什麼台灣這些人沒指責川普？此外，他也透露，日前到中國見國台辦主任宋濤，確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，鄭麗文上任後，兩黨的交流、交往會恢復到過去前總統馬英九時期。
蕭旭岑今天將正式接任副主席一職，媒體關係接下來他將負責的黨務，他則表示， 正式通過任命後，他會接受鄭麗文的指派，從事相關工作。「我一定是全力以赴」，蕭旭岑說，不管是青年、文化、兩岸、教育部分，他是馬英九基金會執行長出身，只要適合，鄭麗文指派他，他都會全力以赴。
此外，鄭麗文有說想跟習近平碰面，去中國是否有跟宋濤談？蕭旭岑說，他跟宋濤在天津的會面，最重要是確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，鄭麗文上任後，兩黨的交流、交往，「我想會更加恢復過去馬英九總統時期」，希望達到兩岸更加交流、人員更加往來。
媒體也追問，怎麼看鄭麗文在接受媒體訪問時稱，普丁並不是獨裁者，引起討論？蕭旭岑稱，今年2月24日川普被媒體問到一樣的問題，川普跟鄭麗文是一樣的答案，那為什麼台灣這些人沒有指責川普？他說，台灣在俄羅斯有代表處，俄烏戰爭以來也跟俄羅斯買1500億石腦油，請問台灣是不是把俄羅斯當成獨裁國家？他說，重點是鄭麗文提示的台灣不能變成烏克蘭，這是真正的重點。
至於台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政今天都沒到場，媒體直言，是否擔心鄭麗文的領導威望受到影響？蕭旭岑表示，縣市長有他們的責任在身，各縣市都有他們要處理的一些事情，全國黨代表大會很多同志都來開會，各司其職，有些縣市長公務在身，但應該不影響到他們對鄭麗文跟國民黨中央的全力支持。
