和封鎖小紅書不同！NCC發布網路服務指引 首波鎖定臉書、TikTok等5大平台

國家通訊傳播委員會（NCC）今（31）日公布《網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引》，以及《網際網路服務服務提供者透明度報告指引》，NCC主任秘書黃文哲表示，NCC在《數位中介法》尚未立法以前，訂定網際網路內容服務平台相關指引，是希望建構網際網路安全、可信賴使用環境，並且以業者自律為優先，初期將針對Google、臉書、YouTube、TikTok、Line等五大平台之申訴救濟與風險管控機制。黃文哲強調，兩項指引不具強制性，不會發生類似「小紅書」的限制接取問題。

NCC網路傳播辦公室科長陳美靜表示，數位平台對於民眾日常資訊交流及意見表達，已具重要醒想力，NCC委託研究機構，進行「網際網路傳播社會調查」研究中發現，有51%的台灣民眾對於網路平台的申訴機制感到不滿意，另有65%民眾認為網路平台的資訊透明度不夠。

陳美靜表示，為了強化網路平台問責機制，NCC於去年初對相關議題著手進行規劃，並且自4月起，先後召開17場關係人會議，有鑒於歐美國家，已針對網路平台均已訂定相關安全指引，包括歐盟《數位服務法》、英國《線上安全法》，另外日本也訂定《資訊流通應對法》，明訂網際網路內容服務平台透明度報告，儘管NCC先前研議的《數位中介法》，未能獲得立法通過，但NCC方面評估，台灣仍有必要建立網路平台自律機制，因此制定網路平台申訴及救濟機制，以及平台透明度報告二項指引。

小紅書處分引爭議 NCC：新社群指引無法律強制性

不過，賴政府最近透過內政部，對網際網路平台祭出了多項干預措施，上月初才以「小紅書」平台，涉詐案件數目偏高為由，祭出《詐欺犯罪危害防制條例》第42 條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書應用程式發出「停止解析及限制接取」的行政處分，行政院在上周更進一步通過《社會秩序維護法》修法草案，對於涉嫌散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權之網際網路平台，祭出限制甚至中止接取服務的重罰，引發國人一片撻伐。

針對NCC公布《網路平台申訴及救濟機制》，以及《網路平台透明度報告》二項指引，黃文哲強調，這二項指引在今年下半年正式上路後，將優先針對Google、臉書、YouTube、Line以及TikTok等五大平台，相關的申訴與防護機制，優先進行檢視，但這二項指引「並無法律強制性」，對於申訴案件過高的網路平台，不會構成「限制接取」的處份。

黃文哲強調，NCC訂定的二項指引，與行政院研議的《社違法》修正案並不相同，NCC所公布的二項指引，僅為網路平台最基礎的服務指引，違反相關指引的網路平台，並不會衍生到「怎麼罰」的問題，主要目的還是希望透過業者事先的自律，共同形塑網際網路優良使用環境，避免不好的事情發生。網路平台二項指引並不是法律，由於NCC委員會目前未達法定召開之門檻，NCC這段期間召開17場會議，聽取網際網路內容使用多方利害關係人意見，初步達成制定網路平台指引的共識。

陳美靜表示，上述二項指引上路後，NCC仍將召開多方利害關係人會議，並針對網路平台主動揭露之「申訴及救濟機制」與「透明度報告」進行評比，完成評比後，屆時會有「未達成」、「低度達成」、「中度達成」、「高度達成」等評比結果，藉以提供國人在使用網路平台上使用依據。

政治言論停權爭議 NCC籲業者公開「檢舉數據」

對於目前臉書等跨國網路平台，使用者常常因為政治言論，動輒遭到敵對陣營網軍不當檢舉，導致平台帳戶遭到停權的不合理情況，黃文哲表示，NCC已經注意到民眾相關抱怨，未來將針對五大網路平台業者，相關客訴案件數量，以及該平台針對民眾提出救濟後，實際執行與回應狀況，進行資訊統計，並敦促業者將相關數據公開；另外針對網軍發動，引發的「濫訴」情況，也期待業者能提出解決爭端的預防措施。黃文哲表示，NCC截至目前為止，對於臉書等網路平台，到底有多少民眾帳靠，被不當檢舉下架，NCC現階段無法取得，因此，也希望透過公布指引，讓網路平台公布相關數據。

澳洲限制青少年使用社群 NCC公布 「年齡驗證」指引 ​

另外，針對澳洲國會通過16歲以下青少年，限制使用社群網站的規定，陳美靜表示，台灣目前並未針對青少年使用網際網路，有限制措施，但部分網際網路服務平台，針對18歲以下未成年，已經有相關的「年齡驗證」等風險管控措施。因此，NCC公布二項指引，也希望五大平台業者，能夠就「年齡驗證」等風險管控措施，進行資訊公開。

陳美靜強調，現行網路平台年齡驗證機制，包括透過信用卡、實體身分證驗證或是刷臉方式，驗證使用者是否成年，相關機制仍有破解之道。澳洲限制16歲以下不得使用社群媒體，該案通過以前，就已收到上萬筆反對意見，公民團體也為此提出憲法訴訟，由於「年齡驗證」機制，涉及到兒少網路近用權，因此NCC認為相關資訊，應該公開揭露，讓社會共同討論。



