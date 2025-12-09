和小煜離婚被封口？美女前妻含淚曬黑底文回應

從《模范棒棒堂》節目出道的40歲「小煜」楊奇煜昨(8日)閃電宣布和「言言」李顏言5年婚姻告終，兩人育有2子，強調是好聚好散，但今週刊報導，女方疑似簽了保密協定、被下了封口令，而言言昨第一時間在IG限動發文，用黑底文表示感謝大家關心，有很多話稍後再回應大家。

年紀小小煜7歲的言言外型亮麗甜美，被封為「放大版佐佐木希」，也因D級上圍有「兇版佐佐木希」稱號，也曾受邀上《小姐不熙娣》，曾任職長庚醫院、台大醫院，早年在無名小站爆紅，由於護理師背景，過去對小煜的家人非常照顧，小煜曾表示言言很關心照顧他們家長輩的健康，常常無微不至的關心，是讓他認定為真命天女的關鍵。

昨小煜宣布離婚後，言言發黑底文回應：「謝謝大家的關心，我很感謝，因為訊息量比較多，我明天會再慢慢回覆大家，諮詢電波的請妳們等我一下」，並加上含淚的表情符號。而小煜今年7月才發文放閃說有了一個老婆和家庭，「幸福突如其來，生活重心完全轉變」，沒想到不到半年就宣布離婚，讓網友相當錯愕。

而今年11月11日，言言就意有所指表示要歡慶光棍節，「到這邊才能領悟，這家咖啡廳名字怎麼來的了～很美的地方，霧就像地上的雲，迷人於近，如我看不清的自己，在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔，也學會消散，祝大家『光棍節快樂』，花若盛開蝶自來」，暗示恢復單身。

