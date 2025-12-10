和尚圓寂、道士呢？ 網友答案超展開 留言區笑到「升天」

〔記者許國楨／台中報導〕近日網路社群上掀起一場「宗教辭典大比拚」，原本只是網友之間的輕鬆問答：「和尚過世叫圓寂，那道士過世又叫什麼？」結果短短數小時內竟吸引上萬人留言討論，瞬間躍升熱門話題，甚至有民眾笑稱「彷彿在上宗教語文課」。

這場討論源自社群平台貼出一張簡短文字圖：「和尚死了叫圓寂，道士死了叫？」簡單一句話，卻吊足所有人胃口，留言區很快湧入「羽化！」「坐化！」「仙去！」等五花八門的答案，大家卯足全力搶當最有文化的一個。有網友上網查，還有人把道教典籍翻出來比對，甚至有人惡作劇亂入「升天補位」、「版本太多要看伺服器」等爆笑回覆，討論瞬間走向迷因化。

其中討論聲量最高的答案是「羽化登仙」，許多網友解釋，佛教用「圓寂」強調離苦得脫，道教則以「羽化」象徵修行者死亡後如羽毛般輕盈飄升、化形為仙，「羽化登仙」更被視為道士最終的結局，意味著修行圓滿，達到更高境界。

不過也有人補充，「坐化」通常是有修為者的紀念用語，不等同一般的「過世」，有網友幽默表示：「坐化聽起來像開啟了永遠的靜音模式。」底下瞬間獲得破千個讚，討論越滾越大，甚至延伸出「牧師叫回天家」「和尚圓寂、道士羽化、武俠人物叫謝幕」等衍生玩笑，各宗教專有詞彙被網友玩得不亦樂乎。

