和山光電濫墾案偵結起訴 黃國昌質疑經濟部「軟趴趴」：不解約是後台很硬？

高雄市大樹區和山里光電違法開發案喧騰一時，業者涉於不可開區施工、架設太陽能板等設施，濫墾造成大面積地表裸露，5月被高市府勒令停工，經濟部廢止施工許可。對此，民眾黨立委黃國昌今（29）日在立法院經濟委員會質詢質疑，依照台灣自來水公司土地租賃契約，若「承租人使用土地違反法令者」，出租人得隨時終止租約收回土地，但經濟部和台水卻沒有終止租約。

針對和山里光電案，橋頭地檢署迅速偵結，將林姓業者和水土保持計畫負責人吳姓技師等7人和2家公司依《違反山坡地保育利用條例》以及《水土保持法》提起公訴，並請高市府監督廠商回復濫墾山坡地，目前違規裝設的太陽能光電板基座都已經拆除。據橋檢新聞稿，和山里光電業者違規開發面積合計達2萬5,897.18平方公尺，更未依核定計畫實施水土保持之處理與維護致水土流失。

對此，黃國昌今質詢時指出，據台水土地租賃契約第11條，承租人使用土地違反法令得隨時終止租約，「現在是這個業者後台很硬嗎？為什麼不按照租約終止契約把地收回來？」台水公司總經理李丁來回應，業者確實違反法令，但已做出修正，將請廠商提其他合法的使用計畫。黃國昌追問，為何對保護國家公有資產、山坡地是這樣的態度？濫墾、搞光電板、違反《山坡地保育條例》、違反《水土保持法》，都已經被起訴了，台水卻是「我不終止租約，因為他（業者）已經改善了」，這是台水的態度嗎？

黃國昌並質詢經濟部長龔明鑫是否贊同台水態度？表示自己不理解為何台水對業者「軟趴趴」，「背後是有什麼隱情、有什麼人當靠山？搞成這個樣子，高雄地區的鄉親如此憤怒，但是我們台水說，沒有關係，他已經改善了。」龔明鑫回應，通常解約為契約關係的最後手段，解約前若能變更就變更；且現為起訴階段，尚未定讞。黃國昌聞訊重申台水契約內容指，「承租人使用土地違反法令」，而非經判決確定者，無法理解為何面對違法廠商，連經濟部都軟趴趴？並再次追問經濟部是否要等至判決確定才會終止契約？龔明鑫承諾，需再檢視法條，會在2周後以書面回覆。

