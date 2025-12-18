和川普唱反調？美國防授權法案闖關成功 力挺烏克蘭與歐洲盟友

記者蒲世芸／綜合報導

美國參議院於當地時間17日以壓倒性票數通過一項規模龐大的國防法案，拍板將總額高達9,010億美元（約新台幣28兆元）的《國防授權法案》（NDAA）送交白宮。白宮方面表示，美國總統川普將簽署法案，使其正式生效。同時，根據最新通過的法案版本，預算中最多可有10億美元（約新台幣3.2百億元）用於推動台灣安全合作計畫，並擴展至醫療設備、補給物資等範疇。

獲跨黨派支持

這項法案整合了今年稍早眾議院與參議院各自通過的版本，被視為兩院妥協後的結果，不僅創下歷史新高的年度軍事支出紀錄，也為美軍官兵爭取到4%的加薪幅度。法案同時推動軍備採購制度改革，並納入多項提升美國在與中國、俄羅斯競爭中優勢的措施。這項創紀錄的國防預算，也比川普原先提出的金額多出80億美元（約新台幣2千5百億元）。

參議院最終以77票贊成、20票反對通過法案，獲得跨黨派支持。參議院軍事委員會主席、共和黨參議員韋克爾（Roger Wicker）強調，「這是國會連續第65年跨黨派、跨兩院合作，將一項旨在維持並強化國防的法案送交總統。」

法案仍挺烏與歐盟友

眾議院上週也以312票對112票通過該法案，同樣展現兩黨共識。儘管共和黨在參眾兩院都握有多數席次，今年的《國防授權法案》仍納入多項強化歐洲安全的條款，與川普近期被外界解讀為「對俄羅斯較友善」、並重新評估美歐關係的國安戰略，出現明顯落差。

在對外安全支出方面，法案編列8億美元（約新台幣2.5百億元）援助烏克蘭，未來兩年各4億美元（約新台幣1.3百億元），透過「烏克蘭安全援助倡議」向美國軍工企業採購武器，提供給烏軍使用。同時，法案也授權「波羅的海安全倡議」，並撥款1.75億美元（約新台幣55億元），協助拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞強化防衛能力。

此外，法案限制國防部削減駐歐美軍人數，不得低於7萬6千人，並明文禁止美國歐洲司令放棄北約「盟軍最高統帥」的職銜，展現持續深度介入歐洲安全事務的立場。

更多法案細節

法案內容還包括廢除針對敘利亞前領導人阿塞德（Bashar al-Assad）政府的「凱薩法」制裁，因該法對敘利亞政府及相關企業、官員實施了廣泛經濟制裁，如限制金融交易、凍結資產、禁止與美國企業進行商業往來等，對其國家發展影響甚大。

還有一項針對國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的條款，即若不向國會提供未經剪輯的軍方打擊委國船隻行動影片，將凍結其部分差旅預算。川普政府一再表示，這些軍事行動是針對委內瑞拉毒品販運集團。參議院表決前一天，川普才下令封鎖所有受制裁、進出委內瑞拉的油輪，並持續加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的施壓力道。

另外，這次通過的《國防授權法案》並未納入將「國防部」更名為「戰爭部」的構想，儘管該主張曾獲川普力挺，但相關變更仍需國會正式同意。

而在文化與社會議題上，法案仍可見部分美國右翼政治人物支持的「文化戰」內容，包括禁止跨性別女性參加美國軍事院校中，標示為女性的運動競賽項目，並將川普簽署、終止國防部多元、公平與包容（DEI）政策的行政命令，正式入法。

