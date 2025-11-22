和川普翻臉後 美MAGA派眾議員葛林宣布辭職

美國MAGA派聯邦眾議員葛林和美國總統川普翻臉後宣布將辭去眾議員職務。路透社



曾是美國總統川普鐵桿支持者的共和黨籍眾議員葛林近日多次公開抨擊川普，川普也不留情面地回嗆她是「怪咖瘋子」，揚言明年期中選舉放棄支持葛林。兩人撕破臉後，葛林週五（11/21）宣布，她不再尋求競選連任。但有消息指出，葛林很可能改競選其他公職。

代表喬治亞州的聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）週五在社群媒體上傳辭職聲明表示，她將在明年1月5日任期結束後離開眾議院。她說：「我期待踏上新的道路。」

美國共和黨籍聯邦眾議員葛林透過社群媒體宣布辭職。路透社

在這段聲明影片中，葛林先是細數自己擔任眾議員期間所達成的成就，並批評川普揚言要支持其他共和黨人取代她。葛林說：「我有自尊也有尊嚴，且愛我的家人。我不希望我的選區承受痛苦，因為我們曾共同奮戰支持的總統要對我發起一場充滿傷害和仇恨的黨內初選。即便我最後贏得選舉，但共和黨仍可能輸掉期中選舉。」

葛林還說，「忠貞應該是雙向的」，她不想自己變成像被家暴的婦女一樣幻想「家暴會消失、一切都會變得更好」。

葛林曾是忠貞的MAGA（讓美國再度偉大）運動支持者，是共和黨內知名的「挺川派」。但川普重返白宮後未能平息物價，反而因實施關稅導致物價上漲，再加上川普政府違背競選期間的承諾，一度拒絕公開富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，種種事件引發葛林猛烈抨擊。

川普不滿連續被抨擊，嘲笑葛林是「怪咖瑪喬麗」（Wacky' Marjorie），還說不可能一天到晚都接「瘋子」的電話。他上週表態將支持其他共和黨人在初選挑戰葛林。

有媒體分析指出，葛林雖不再競選眾議員職務，但她可能去競選喬治亞州州長或聯邦參議員職位。

在葛林宣布辭職後，共和黨在眾院席次將減少為218席，民主黨則維持213席。

