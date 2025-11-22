和川普翻臉後 美MAGA派眾議員葛林宣布辭職
曾是美國總統川普鐵桿支持者的共和黨籍眾議員葛林近日多次公開抨擊川普，川普也不留情面地回嗆她是「怪咖瘋子」，揚言明年期中選舉放棄支持葛林。兩人撕破臉後，葛林週五（11/21）宣布，她不再尋求競選連任。但有消息指出，葛林很可能改競選其他公職。
代表喬治亞州的聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）週五在社群媒體上傳辭職聲明表示，她將在明年1月5日任期結束後離開眾議院。她說：「我期待踏上新的道路。」
在這段聲明影片中，葛林先是細數自己擔任眾議員期間所達成的成就，並批評川普揚言要支持其他共和黨人取代她。葛林說：「我有自尊也有尊嚴，且愛我的家人。我不希望我的選區承受痛苦，因為我們曾共同奮戰支持的總統要對我發起一場充滿傷害和仇恨的黨內初選。即便我最後贏得選舉，但共和黨仍可能輸掉期中選舉。」
葛林還說，「忠貞應該是雙向的」，她不想自己變成像被家暴的婦女一樣幻想「家暴會消失、一切都會變得更好」。
葛林曾是忠貞的MAGA（讓美國再度偉大）運動支持者，是共和黨內知名的「挺川派」。但川普重返白宮後未能平息物價，反而因實施關稅導致物價上漲，再加上川普政府違背競選期間的承諾，一度拒絕公開富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案，種種事件引發葛林猛烈抨擊。
川普不滿連續被抨擊，嘲笑葛林是「怪咖瑪喬麗」（Wacky' Marjorie），還說不可能一天到晚都接「瘋子」的電話。他上週表態將支持其他共和黨人在初選挑戰葛林。
有媒體分析指出，葛林雖不再競選眾議員職務，但她可能去競選喬治亞州州長或聯邦參議員職位。
在葛林宣布辭職後，共和黨在眾院席次將減少為218席，民主黨則維持213席。
更多太報報導
公開「淫魔富豪」檔案！眾院有望過關 川普髮夾彎力挺：沒什麼好隱瞞的
翻臉切八段！川普宣布不再支持MAGA鐵桿眾議員、嘲笑對方是「怪咖」
鐵粉變心？挺川眾議員批他花太多時間處理外交 川普：她迷失方向了
其他人也在看
愛潑斯坦檔案將於何時公佈？是否會被刪減？
特朗普已簽署法案，命令司法部公佈對已定罪的戀童癖者傑弗裡·愛潑斯坦的調查檔案。BBC NEWS 中文 ・ 22 小時前
「讓美國再次偉大」要角葛林 辭聯邦眾議員職務
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）今天宣布辭去國會議員職務。這名具高度影響力的極右派人物曾是美國總統川普的堅定盟友，不過川普日前撤回對她的支持。中央社 ・ 3 小時前
控訴真心換絕情 MAGA大將葛林請辭眾議員
具影響力的美國極右派共和黨議員葛林(Marjorie Taylor Greene)21日宣布，將辭去她在國會的職位。美國總統川普(Donald Trump)在一週前撤回對這位昔日堅定盟友的支持。 在一支上傳到網路的影片中，2020年當選的喬治亞州眾議員葛林表示，她「向來在華盛頓特區(Washington DC)被看不起，而且從來未能夠融入其中」。 葛林表示，她不想讓支持者和家人忍受「來自這位我們共同為他奮戰的總統，對我的充滿傷害與仇恨的初選攻擊，雖然我會奮戰並贏得選舉，但共和黨很可能輸掉這場期中選舉」。 葛林先前一直是川普「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的主要代表人物。她表示，將在2026年1月5日的任期最後一天辭職。 葛林力挺國會呼籲政府公布完整的性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。川普在7日宣布將撤銷對葛林的所有支持，並稱她是「胡言亂語的瘋子」。 川普隔天又在自家的真實社群」(Truth Social)發出多則推文，抨擊葛林是個「無足輕重的人」、甚至是共和黨的「叛徒」。 葛林的令人震驚之舉，是MAGA世界日益分裂的最明顯跡象，正值民主黨在這個月的期中選舉獲得強中央廣播電台 ・ 2 小時前
台美關稅協議即將出爐？FT：台灣投資承諾上看4千億美元，輸出園區管理經驗、納入台積電設廠計畫
美國總統川普（Donald Trump）已下令，對台灣出口產品徵收20%關稅，雖然此數據比「解放日」的32%降低不少，但相比鄰居日本或南韓、卻依然高了5個百分點，對於高度倚賴貿易出口的台灣，實際上非常不利。此外，台灣還擔憂自家晶片半導體產業，未來可能受到232條款國安審查波及，導致相關供應鏈仍擔心會有潛在關稅加碼的危機。《金融時報》（Financial Ti......風傳媒 ・ 22 小時前
福島食品管制解禁 許宇甄：迎合總統政治姿態而放棄專業
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委許宇甄今批，賴清德政府近來一連串草率決策，凸顯制度性傲慢與全面性治理失能。太報 ・ 1 小時前
藍白聯手三讀多項法案 綠譴責
(記者蕭文彥台北報導)立法院會今天在藍白聯手下，三讀修正通過財劃法、地方制度法、公投法等多項重大法案。民進黨立法院黨團表示，這些修法不是為了社會公益，也不是為了人民福祉，有的還因人設事，譴責這種暴衝式...自立晚報 ・ 7 小時前
川普「分進合擊」重塑國際秩序 學者：台灣須冷靜應對、精確計算位置
在美國總統川普提出半導體關稅威脅、區域安全情勢同步升溫的背景下，台灣如何在美中新賽局中保留自身位置成為學界關注焦點。學者在11月20日於北威舉行的「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇指出，台灣已無法置身事外，必須在快速變動的國際環境中保持冷靜並精準計算。台灣大學國際企業學系副教授盧信昌以「川普風暴2.0：分進合擊的戰術應用與總戰略」為題指出，外界......風傳媒 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 5 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 18 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 6 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 5 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前