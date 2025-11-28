和已婚男官員上賓館辯稱談公事！42歲女市長扛不住壓力下台了 是否回鍋參選沒說死

小川晶捲入愛情賓館風波，事件延燒2個月她終於請辭下台，是否回鍋參選卻沒有說死。（翻攝自小川晶臉書）

日本群馬縣前橋市的42歲市長小川晶捲入不倫風波，被媒體拍到和已婚的男官員數度進出「愛情賓館」，但她強調雙方是在賓館談公事，沒有不正當的關係，只是這樣的說詞難以讓大眾信服，市議會多次要求她請辭，並計畫對她提出不信任案，小川晶則搶在不信任案送出前遞交辭呈，請辭下台。

前橋首位女市長 認了多次和男下屬上愛情賓館

律師出身的小川晶是前橋市首位女市長，去年2月在選舉中擊敗了自民黨、公明黨支持的前市長成功上任，今年1月還曾來台訪問，拜會台南市長黃偉哲和雲林縣長張麗善。

未料今年9月她卻被媒體拍到，在2個月內多次和已婚的男官員頻繁進出「情趣旅館」（ラブホ，又稱作愛情賓館，從英文Love Hotel演變而來），不論平日假日或白天晚上，就連強降雨警報發布當天都照去不誤。

小川晶緊急召開記者會，坦言曾和對方一起去過該賓館，但強調他們是因為其他地方無法好好討論，因此到賓館談工作上的事，否認彼此之間有男女關係，並未引發誤會向大眾道歉。

針對和男下屬在情趣旅館密會，小川晶9月24日晚間緊急召開記者會說明、道歉。（翻攝自YouTube 日テレNEWS）

上賓館談公事大眾不埋單 市議會擬提不信任案終逼下台

她的說明不被大眾接受，前橋市接獲大量投訴與抗議，小川晶也揮之不去愛情賓館市長的稱號，儘管市議員要求她請辭，她仍多次拒絕並希望可以繼續做完任期，理由是他要完成當初競選時對市民的承諾，還說出為了防止類似的事件再次發生，最重要的預防方式就是「不要在市政廳以外的地方開會」，遭轟是「小學生等級思維」。

這樣的說法仍無法平息外界質疑與議員們的不滿，上個月有7個黨團在聯合遞交請求書，逼宮她下台，而她仍不為所動。直到這個月市議會計畫在27日提出不信任案繼續釋壓，她才終於在25日遞交辭呈，並在27日於市議會批准通過，延燒了2個月的愛情賓館爭議似乎終於告一段落。

還想為前橋做事？ 辭職是否重選沒說死

小川晶在下台前最後一次以市長身分在社群發文，表示自己曾向市民承諾，要把前橋打造日本最適合養育孩子、最適合工作、最想久居的城市，「但我無法繼續完成這個承諾，真的非常抱歉」，感謝在市長任期內和她熱情互動的民眾，大家的支持是她擔任市長的重要力量，她在前橋的19年是她人生最幸福的時光，「今後我會繼續為了前橋、為了群馬，盡我所能去做我能做的事」。

小川晶請辭市長後仍有資格再度參選，但她目前尚未鬆口，僅表示會和支持者與市民討論後再做決定，並沒有把話說死，似乎還有回鍋參選的可能；目前已有一名律師表態要競選該職位。前橋市預計於2026年1月12日進行市長補選。

小川晶今年1月曾來台訪問，拜會台南市長黃偉哲和雲林縣長張麗善。（翻攝自小川晶臉書）

