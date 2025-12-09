和布蘭登費雪《神鬼傳奇2》後重逢 巨石強森感謝他：改變我一生

好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）和巨石強森（Dwayne Johnson）帶著新片《出租家庭》、《重擊人生》在奧斯卡獎季宣傳，並進行對談，兩人曾合作過《神鬼傳奇2》，回憶起這段往事，巨石強森再次表達對布蘭登費雪的感謝。

巨石強森在《神鬼傳奇2》飾演「魔蠍大帝」，但他當時剛從摔角界跨足大銀幕，就加入相當受到歡迎的系列電影，他回憶道：「當時你完全可以說：『巨石強森這個傢伙從沒演過戲，他是職業摔角手。』但我得到的回覆是：『布蘭登喜歡這個主意，他張開雙臂歡迎你。』」這對他來說意義重大，「因為你願意冒險用我，多年後，你和我才能坐在這裡。我想要謝謝你，你真的改變了我的一生。」

巨石強森當時飾演「魔蠍大帝」。（圖／Getty）

布蘭登費雪則坦言，當時他並不知道巨石強森是誰，「請原諒我，但當他們給我看你的資料時，我說：『這是神來一筆的選角，我們能請到這位演員是我們的榮幸。』」他認為需要找一位在摔角場大顯身手的人飾演讓人又愛又恨的反派再適合也不過，畢竟這項競技需要極大的自信和信念，展現出強大的能量。

布蘭登費雪和巨石強森2001年出席《神鬼傳奇2》活動。（圖／Getty）

《神鬼傳奇2》算是巨石強森首部電影作品，一直以來他始終對本片及男主角布蘭登費雪抱持感激之意，如今透過對談。不過布蘭登費雪先前透露，由於巨石強森的角色需要大量的電腦合成影像（CGI），兩人其實在片場完全沒見過面，直到電影拍完後的招待會上才真正見到彼此，布蘭登費雪笑說：「每次我與他對戲時，他都只是一塊貼在棍子上的膠帶。所以能對他說『嘿，老兄。你好嗎？我們終於見面了！』這感覺很棒。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導