和平不會自己來 面對威脅歐洲全面提升軍備

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

法國總統馬克宏宣布恢復自願兵役，是歐洲長期沉浸於和平後所做出的重大轉向。這項改革不是象徵，而是建立在一個殘酷但清晰的判斷之上：俄羅斯已不再掩飾其擴張意圖，戰爭重新回到歐洲大陸。法軍總參謀長公開示警，俄羅斯可能在 2030年前與法國發生直接衝突。這種話在十年前不可想像，如今卻沒有任何歐洲領袖敢視而不見。

在威脅升高的年代，「不準備」比「準備」更危險

面對可預見的威脅，歐洲各國反應呈現驚人的一致性。德國修改憲法、提高債務上限，把軍費拉到 GDP 5%；北約 32 國首次全部達到軍費占 GDP 2% 的門檻，同時將目標提高到 2035 年達到 5%。這些國家沒有一個愛打仗，沒有一個因為「軍火商」或「外部勢力」突然變得好戰。它們之所以加速武備，是因為看清楚一個事實：在威脅升高的年代，「不準備」比「準備」更危險。如果說歐洲是「和平被打破」，台灣則是「和平一直被壓縮」。

中國連 30 年增加軍費，周邊國家被動強化防衛

斯德哥爾摩國際和平研究所指出，中國軍費連 30 年成長，占亞太軍費的一半。軍機艦繞台、軍演常態化、灰色地帶行動日益升級，周邊區域國家都是受害者。日本官方明白表示「台灣有事就是日本有事」；菲律賓海巡艇在南海遭中國水砲擊中；澳洲擔心印太戰略平衡被打破。整個區域都在調整，只有一種行為是共同的：強化防衛。這些國家都不是好戰，而是求生。

然而，中國卻將台灣增強防衛定義為「挑釁」。這種論述完全顛倒因果，也刻意忽略最根本的事實：若沒有中國持續升高的軍事威脅，台灣根本不需要如此大幅提升防衛能力。

台灣強化防衛不是與民生對立，而是保護民生的前提

近年來，中國以各種軍事演習及灰色行動壓迫台海現狀。這些升高緊張的行為並非台灣造成，也不是台灣能選擇忽視。在這樣的情勢下，台灣強化防衛、建構T-Dome、發展不對稱戰力，是最基本的自我保護。守護自己不是挑釁；不防衛才是真正的危險。

中國刻意煽動，指稱台灣編列高額軍費會排擠民生。這根本是邏輯錯置。沒有安全，就沒有經濟，也沒有民生可以守。法國、德國、日本增加軍備，難道是不重視民生？北約32國全數達標2%軍費，難道是為了讓人民日子更苦？答案很清楚：強化防衛不是與民生對立，而是保護民生的前提。

中國不願檢討自身持續升高的軍事威嚇，卻把台灣最基本的自我防衛描繪成挑釁，這是典型敘事操作。真正動搖台海和平穩定的，不是台灣強化防衛，而是中國不斷以武力恫嚇、持續改變現狀，逼迫台灣接受它預設的政治結論。若中國真心希望和平，最該改變的，是它自己的行為。

世界各國都增強武力，強化防衛，以面對隨時可能到來的威脅。圖／翻攝北約官網

民主國家珍惜和平，強化防衛不是冒進

民主國家對和平的珍惜，往往比威權國家更深刻。《道德經》說得精準：「以道佐人主者，不以兵強天下，其事好還。師之所處，荊棘生焉；大軍之後，必有凶年。」意思很清楚：真正懂治理的人，不會靠武力逞強；兵戎一開，其代價必然反噬；軍隊走過之處，留下的不是榮光，而是荒敗與苦難。

民主國家因此更懂軍備的本質：軍力不是為了追求勝利，而是為了阻止戰爭發生。當法國恢復兵役、德國修改憲法、北約全體提升軍費時，他們並不是好戰，而是理解老子所說的反作用力，知道真正危險的不是準備，而是不準備；真正的冒進不是強化防衛，而是在威脅降臨時兩手空空。

面對中國威脅，台灣不可能什麼都不做

威脅年代已經回來，選擇不準備，才是最不負責任的行為。台灣身處第一線，面對中國的壓力比歐洲更直接、更持續、更具侵略性。在這樣的世界裡，台灣當然不可能什麼都不做。強化防衛不是激化衝突，而是讓衝突不會發生；不是挑釁，而是保全和平；不是危險，而是避免危險。

和平不會自己來。在威脅逐漸逼近的年代，真正的風險，不在於台灣準備太多，而在於台灣準備太少，讓威脅者可以為所欲為。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



