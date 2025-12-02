「和平不能靠一紙協議獲得」 賴清德：沒足夠力量做後盾，最終淪為投降





總統賴清德2日赴宜蘭縣視導「後備旅步三營教育召集訓練」時指出，此次教召將無人機操作與應用、城鎮作戰所需戰技納入訓練，並引進關鍵戰術思維，提升整體戰力，以建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也是透過實力達到真和平的重要戰力。賴清德強調，「我們對和平要有理想，但不能夠有幻想，我們必須要靠實力才能夠得到真正的和平」。「和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要去進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。若沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。」

賴清德指出，這次教育召集秉持著國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，有包括幾個重點：

第一，將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練新的里程碑。當各位召員戰士能夠熟練地操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照。我相信對未來整個工作生涯，或者是國軍的需要，一定有莫大的幫助。

第二，特別將城鎮作戰所需要的各項戰技也列入後備教育召集的訓練當中。我們讓各位召員戰士，在你的戰術位置報到，不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置。而且這一次的召員戰士有70%是我們宜蘭的子弟，對在地非常嫻熟。

另外，我們也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥的訓練以及戰傷訓練等等，無非是想要讓每一位召員戰士都能夠具備每一樣戰術所需求的戰技。

第三， 這一次的教召，將關鍵的戰術思維引進並落實。例如教官團隊中加入了曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回了寶貴的戰術思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊，並實施演練的能力，來提升整體戰力。

賴清德強調，維護世界和平、穩定區域發展，是我國建軍的目標之一，但是我們對和平要有理想，但不能夠有幻想。和平無價、戰爭沒有贏家，我們必須要靠實力才能夠得到真正的和平。

賴清德說，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要去進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴清德表示，為了要因應中國持續擴大對台灣併吞的野心，也為了要妥善因應中國的灰色地帶侵擾，我們要避免中國以訓轉演、以演轉戰。所以在上週，他特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大「守護民主台灣國家安全行動方案」，做了一些法治、行政作為。他特別提出了每一年1,560億，為期8年、總經費1兆 2,500億的國防特別預算。

賴清德指出，政府將建置「台灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全。希望能夠透過國防特別預算，能夠建置分層防禦、高度感知、成功攔截的效能。當然，也希望能夠透過國防特別預算，推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能推動產業經濟的發展。

賴清德說，包括總統府成立的「全社會防衛韌性委員會」，又或者是今天用新的教召方式來訓練各位召員戰士，無非都是想要利用實力來確保國家安全以及區域的和平穩定。因為國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場。

賴清德表示，各位召員戰士透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。這次教召訓練的成功，展現了大家的學習精神，更代表有獲得精實的訓練。

