和平並不廉價 霍守業：「善於止戰」的先決條件是備戰

〔記者方瑋立／台北報導〕國防安全研究院今(22)日舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，國防院董事長、一級上將霍守業在開幕致詞時示警，面對中共不斷窮兵黷武、意圖成為世界霸權，兩岸國防實力差距日益擴大。他強調，雖然大家都希望和平、不要戰爭，但「和平並非廉價」，古人說「善戰者善於止戰」，止戰的先決條件就是必須精於備戰。

國防院董事長霍守業。(記者田裕華攝)

國防院今天在台大舉辦座談，邀請美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)發表專題演講，外交部政次長陳明祺、國安會諮委黃重諺等人皆與會。會議旨在探討在當前世界局勢與亞太威脅下，如何透過強化國防投資來保障國家安全與整體發展。

廣告 廣告

霍守業指出，國家安全與國家發展是支撐國家戰略的兩大支柱，兩者猶如「雙胞胎」般互為依存。唯有國家安全獲得保障，以自由民主普世價值為核心的生活方式才能被保護，社會安定、人民安居樂業，才有餘力發展經濟。他舉例，台灣過去創造亞洲四小龍奇蹟，如今半導體產業成為世界焦點，都是建立在國家安全獲得保障的基礎上。

霍守業強調，有了經濟發展的成果，才有資源「挹注」在國家安全的實力強化上，這是一個循環不斷的關係。國防實力包含軟實力與硬實力，軟實力是國民堅定的愛國意志與社會防衛韌性；硬實力則是國軍的建軍備戰。

「強化國防投資與國家整體發展」座談會，國防安全研究院董事長霍守業開幕致詞，並與所有與會來賓台上合影，會中並邀請美國在台協會(AIT)處長谷立言發表專題演講。(記者田裕華攝)

面對中共威脅，霍守業表示，賴總統曾說戰爭沒有贏家，但在人類文明尚未進展到能完全排除流血衝突前，必須擁有嚇阻能量才能防止戰爭。他解釋，「善戰」意指善於用兵、精於備戰，當國軍官兵戰技強韌、武器裝備與敵人具備同等水準，做好了準備，才有能力避免與化解戰爭。

霍守業最後呼籲，雖然台灣希望獲得國際增援與美國支持，但「天助自助、人助自助」，自己必須先站起來。眼見日本、韓國、菲律賓及歐洲國家紛紛強化軍備，台灣強化國防投資已是「迫在眉睫」的課題。

【看原文連結】

更多自由時報報導

烏克蘭發展「空中盾牌」策略 防空飛彈車滿滿「戰績標記」震撼人心

進塢1.5個月調校整備 潛艦海鯤號回碼頭為潛航測試做準備

南海爆火藥味！中國海空兵力「合圍驅離」 菲機闖黃岩島遭強硬夾擊

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

